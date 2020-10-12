Andropozda mutluluk

Eşim ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor.

Prostattan şüphelendik, ürolojiye gittik. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" dedi. Andropoz ne zaman başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki 'testesteron' yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda, erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın.

Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur ve yaşam sevincinde azalma olur. Cinsel hayatta güç ve dayanıklılık da azalır.

Yeni evli bir kadınım. İlişkide iç organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapayım?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi etkileyecek hale gelebilir.

İsteksizlik hali, başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Vajina kuruluğu, iltihapları da ilişkide ağrıya neden olabilir. Yine de bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gerekir.

31 yaşında bir kadınım. 4 yıllık evliyim.

Son 4 aydır kocama karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum.

Ama menopoza mı giriyorum?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir.

Bu anlattıklarınla hemen menopoz aklımıza gelmez. Bununla beraber östrojenin yanında erkeklik hormonu olan testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması sekste doyuma ulaşması için önemlidir.

Önce testosteron ölçümü yaptır.

Üç ay önce evlendim. Ama eşimle hala birlikte olamadık. Korktuğum için ben fırsat vermedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yardım edin.

BU durumla sık karşılaşıyoruz. Güvendiğin aile hekimi, iç hastalıkları uzmanı, üroloji ve kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın.

Bekleyince bilgi edinemezsin. Uygulama yapamazsın. Sorunun çözülmez, üzülürsün. Doğal bir süreç bu. Annenle de konuşmalısın. Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilir.

64 yaşında bir delikanlıyım. Eşim ilişkiye girmekten kaçınıyor. Ben de hala istekliyim. Sıkıntı bende mi eşimde mi?

CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Ancak kime göre istek fazlalığı tespiti önemlidir. Erkeklerde testosteron yapımının 70'li yaşlardan sonra düşmesi beklenir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder.

Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur.

Eşinle bu bilgileri paylaş. Belki de eşinin kadın hastalıkları ile ilgili seninle paylaşamadığı şikayeti olabilir.

Üç yıldır evliyiz. Çocuğumuz yok. Doktor eşime 'Normal' dedi. Herkes ne diyecek diye bunalımdayım. Ne yapayım?

HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Önce üroloji uzmanına git.

Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Hadi hemen doktora.

Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok.

Başka ne yapabiliriz, bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları uzmanı takibi şart. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Beklemeden doktorunu seç, takibe geç.