Panik yapma

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye giriyormuş. Ben haftada bir olsa seviniyorum. 3 aydır böyle. Hanımdan utanıyorum. Beni kim kurtarır?

HER duyduğuna inanma bu bir. Başkasının hayatı, başkasının hayatıdır. Sen, senin normallerinle ilgilen. "Performans anksiyetesi" denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa?", "Yine mi rezil olacağım?", "Ne yaptıysam tık yok" diyerek başarısızlığı garanti etmektir.

Korkunun ecele faydası yok. Yani iyi beslen, düzenli uyu ve kaygısız çalış. Tabi bunları yapmak söylenildiği kadar kolay değil. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji, psikoloji ihtiyacı olabilir. Panik yapma.

Yaş 64, ama ilişki isteğim hala var. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Doktordan çekiniyorum. Yardım edin.

DOKTORA söylemeye çekinme.

Önce bu konuyu eşinle konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden ilişkiden sakınabilirler.

Evleneli 5 ay oldu. Her adet döneminde sinirli oluyorum. Eşimle ilişkide gergin oluyorum. Ne yapmam gerek?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Ama korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Kadın hastalıkları uzmanına git. İlişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin.

İlişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş. Anti depresanlar, cinsel istekte azalma ve orgazmda gecikmeye neden olur. Senin yetersizliğin değil.

42 yaşındayım. Eşimle korunmak istiyoruz. Kadınların kullandığı koruyucu kılıf varmış. Korunma hapı midemi bulandırıyor. Bu kılıftan kullansam mı?

YAN etki olarak bulantısı yok.

Ayrıca bölgesel etkili olduğundan bedene ait diğer risklere de neden olmaz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan da korunma imkanı sağlar. Rahim ağzı kanser riskini azaltır. Kadının adetli olduğu dönemlerde de kullanılabilir. Kadın kondomu ilişkiden saatler önce takılabilmektedir. Alınmasında reçeteye ihtiyaç yoktur.

66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi, üroloji muayenesi gerekir. Hastalar uzman muayenesini yaptırmaz. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler.

Doğru üroloji uzman muayenesine.