Korkuyorum

Hocam ben menopoza girmek üzereyim.

Mammografi çektirmedim.

Meme kanserinden korkuyorum. Doktor muayenesi yeterli mi? Siz ne dersiniz?

MEMELERİYLE ilgili hiçbir şikayeti olmasa da her kadının 20-40 yaş arasında üç yılda bir, 40 yaşından sonra da yılda bir klinik meme muayenesi için bir iç hastalıkları uzmanına veya genel cerrahi uzmanına başvurması gerekli. Hekimin gerek görmesi halinde meme ultrasonu, mammografi veya meme MR'ı da gerekebilir.

Meme kanseri erken tanı ile tedavi başarısı değişen bir hastalıktır. Bu nedenle erken tanı önemlidir.

NAFİZ Bey malum konumuz pandemi.

Bağışıklık için yiyecek içecekleri öğrendim. Başka bir şey yapayım mı?

Mesela ozon işe yarar mı?

BAĞIŞIKLIK sisteminin sağlığı her zamankinden daha önemli ve kıymetli.

Uyku önemli. Yeterli ve kaliteli uyu.

Stres-sıkıntı kontrolü önemli. Doğru ve yeterli beslen. Tabi ki Ozon başta korona virüs olmak üzere zarflı virüs hastalıklarının tedavisinde ve tedbirinde önemli. Sistemik Ozon tedavisi ve Minör Ozon dediğimiz Ozon Aşısı olarak da bilinen uygulama önemli.

HOCAM balıkları kılçığı ile yemek zararlı mı?

HAYIR soluk boruna batmadığı, yemek boruna takılmadığı sürece balığın kılçığını besin olarak tüketmek faydalıdır. Özellikle istavrit ve gibi küçük balıkların kılçığını kolayca çiğneyerek tüketebilirsiniz. Kılçıkta yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içeriği bulunur. Kemik erimesine iyi gelir.

HER tarafım ağrıyor. Fibromiyalji dediler.

Haplardan midem bozuldu. Böbreğin de bozulur dediler. Başka yolu yok mu?

VAR. Mezoterapik Ağrı Tedavisi.

Özellikle ağrılı noktaların, "tetik noktaların" tedavi edilmesi önemlidir.

Bunu yaparken direk ağrılı bölgeye çok düşük dozlarda ilaç kullanarak bir nevi ilaçlı akupunktur uygulamasına benzetilen Mezoterapi Tekniği ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Hastalarımızın kan tuz dengeleri, romatizmal durumları, hormonal durumlarını kontrol ettikten sonra Mezoterapik ağrı tedavisini uyguluyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı bir doktorda bu tedaviyi uygulatabilirsiniz.