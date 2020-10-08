Tansiyonda aşk

56 yaşındayım. Tansiyonum var. 6 aydır hanımla hiçbir şey yapamadık.

Hap kullanıp yapan arkadaşlar var. Ben de kullansam ayıp olur mu?

AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir. Şöyle ki bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir.

Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçir. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalıkta var. Bunlara da bakalım.

Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir. Gerekirse bu tip ilaçlarda doktor önerisiyle kesilebilir.

Ben 54, eşim ise 57 yaşında. 2 yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİ ki çaresi olabilir.

Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir.

Cinsel İsteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel İstek güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.

Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz.

Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz.

"Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.

Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının.

Zaman kısıtlıysa erteleyin.

Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

Tansiyon ilaçları alıyorum.

Sertlik halim istediğim kadar uzun sürmüyor.

Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?

DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın.

Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir.

Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...