Böyle ömür geçmez

Eşim ilişki sırasında geğiriyor. Ben askerdeyken bile böyle geğiren biri yoktu. Daha 5 aylık evliyiz. Böyle ömür geçer mi?

EVLİLİK zorluklarla birlikte baş etmek demektir.

Hemen sorun nasıl çözülür diye düşünün. Geğirme üst sindirim sisteminde yani yemek borusu ve midede fazla biriken gazın ağız yoluyla çıkartılmasıdır. Gaz birikmezse geğirme olmaz. Önce iç hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Yemek borusu, mide hastalıkları, alerjisi, burun tıkanıklığı araştırılsın.

İlişki öncesi kuru fasulye, mercimek, turp, şalgam ve gazlı içecekler gibi gaz yapan gıdalar tüketmesin. Heyecana bağlı geğirmeler söz konusu ise mutlaka psikolog desteği almalısınız. Ayrıca ilişkiye girdiğiniz pozisyon geğirmeye kolaylaştırmamalı. Buna da dikkat edin. Eşine de askerlik tecrübeni anlatma.

145 kiloyum. 3 ay önce evlendim. Eşimle ilişkide isteği kalmadı. Beni kurtarın.

Kendimden utanıyorum. Lütfen yardım edin.

HASTALIKTAN utanmak olmaz. Obezite başlı başına bir hastalıktır. Ayrıca obeziteye neden olan hastalıklar da vardır. Bu şikayetlerle bana başvuran bir hasta olsaydın öncelikle kanda prolaktin, TSH, testosteron, glikoz metabolizma testi, total kolesterol, trigliserid, ldl, hdl, ürik aside baktırırdım.

Muayenene göre ilaveler yapardım. Mutlaka sinüzit filmi çektirirdim. Diyetini, hareketini düzenlerdim. Kaygılarından nasıl kurtulacağını planlardım. Eşinle ilişki şeklini bedenlerinize uygun hale getirin. Mutlaka doktora git.

Bu dediklerimi aktar.

Benim 2 yıldır sertleşme ve isteksizlik şikayetim var.

Eşimin işi nedeniyle bir köye geldik. Buradaki muhtar bir bitkiden bahsetti. Demir dikeni dedi. Çayını iç dedi.

Bir şey kalmaz dedi. İşe yarar mı? Cevabınız çok önemli.

ÖNCE bitkiden başlayalım.

Demir dikeni deve çökerten, çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir.

Erkeklik hormonlarının artmasına neden olduğu bilinir. Bu artış ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur. Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir. Ancak örneğin guatr hastalığı nedeni ile şikayetlerin olmuşsa işine yaramayabilir.

Önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ve takip yaptır.

28 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Bir çocuğum var.

Eşim de cinsel mikrop çıkmış.

Siğil mikrobuymuş. Ben ne yapmalıyım?

EŞİNDE bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli. Bulaşıcı mikrop var ise sen de muayene olmalısın. Muayene ve tahlil sonuçlarına göre sana ait tedbirleri alırız. Bu süreç içinde eğer ilişkiye girmek isterseniz korunmalı olarak ilişkiye girmeniz uygun olur.