Aşkta şeker sorunu

51 yaşındayım. 10 yıldır şekerim var.

Şeker, erkekliği bitirir diyorlar. Cinsel hayatımın için ne yapmalıyım?

MUTLAKA hastalığı kabul edip hastalığa uyum sağlamalısın. Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir.

Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlarda tutmak için uygun dozda insülin almanız (veya ilaç dozlarınızı ve çeşitlerini ayarlamanız) anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir.

Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz.

Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar infeksiyonlarına yol açabilir. Bunun sonucu ağrı ve kaşıntı olur ve cinsel istek azalabilir. Bu durumlara neden olmamak için gerekenleri vaktinde yapman uygun olacaktır.

Televizyonda doktorlar "greyfurt yemeyin" dedi. Çocukluğumdan beri yiyorum. Bana zarar verir mi?

HABERİ eksik izlemişsin. Greyfurt bazı ilaçların bedendeki etkisini değiştiriyor. İlaçlar bir işe yaramaz hale gelebiliyor veya zehirleme yapabiliyor. Yaklaşık 40'dan fazla ilacı etkilediği biliniyor.

Ritim bozukluğu ilaçları, kolesterol ilaçları, bazı tansiyon ilaçları, bazı mide ilaçları, bazı sık kullanılan iktidarsızlık ilaçları greyfurttan etkilenip zehirleme yapabilir. İlaç kullanmıyorsan dengeli miktarda greyfurt ye. Kansere karşı koruyucu maddelerle, damar sertliğini azaltan maddeler içerdiğinden normalde faydalı bir meyve.

38 yaşındayım. 3 ay önce yeni evlendim.

Eşim de 37 yaşında. İlişkide sertlik sorunu yaşıyorum. Yardım edin.

ERKEN boşalma günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz.

Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

Ayrıca genel bedensel özellikler açısından İç Hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.

Eşim 3 aydır ağrıyla ilişkiyi bırakıyor.

"Kadın hastalıkları doktoruna git" diyorum. Gitmiyor. Başka çaresi var mı?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şarttır. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır

Üç yıldır oğlumda alerjik rinit var.

Sprey kullanmak doğru mu?

Koruma amacını yerine getirirken. hayatımıza şikayetler katar. En önemli tedavi sakınma tedavisidir. Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız. Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız. Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır. Sıkmadan yarım saat önce burun yıkanmalı. Ayrıca amacı dışında, doktorun tavisyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Hatta büyüme ve gelişmesi devam eden çocuklarda "Büyüme ve gelişme geriliğine" neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur. Burun yoluyla ozon uygulaması bu konuda gayet başarılı sonuçlar üretiyor.