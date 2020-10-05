Aşkınız hapı yutmasın!

6 aydır depresyondayım. Bu durum ilişkimi de engelledi. Eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes.

Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir.

Bu durumun en kötü ihtimali ise "Başka bir kadın" ihtimali olması fikridir. Aileni sen kurtaracaksın.

Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.

24 yaşındayım. Son 5 aydır adetlerim düzensiz. Göğüslerimde şiş ve ağrı var. Bir de süt gibi sıvı geliyor. Hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir.

Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir.

İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

57 yaşındayım. Boyacıyım ve şişmanım. Nefes alamıyorum. 'Nane çayı iç nefesin açılır' diyorlar. Ihlamurda nefes açmaz mı?

STRESLİ, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigara da kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce İç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak.

Zayıfla, hareket et. Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.

Boğazımda şişme var. Teyzemde de aynı oldu. Doktorlar "Tiroit kanseri" dedi. Ben de kanser mi oldum?

HAYIR. Boğazı şişen herkes kanser diye sıkıntıya girerse yandık. Kaldı ki tiroit kanseri olan hastaların çoğunda önemli bir yakınma yoktur.

Muayene sırasında tiroit bezinde genellikle yumru tarzında (nodül) bir şişlik bulunur. Bunu hasta veya yakınları da fark edebilirler. Ancak boyunda fark edilen her yumruda kanser değildir. Sen önce doktoruna git. Muayene sonrası gerekirse kan tetkiki, boyun ultrasonu isteyebilir.

Bazı doktorlar "Greyfurt yemeyin" diyor. Ben çok tüketiyorum. Zarar verir mi?

HABERİ eksik dinlemişsin. Greyfurt bazı ilaçların bedendeki etkisini değiştiriyor. İlaçlar bir işe yaramaz hale gelebiliyor veya zehirleme yapabiliyor. Yaklaşık 40'dan fazla ilacı etkilediği biliniyor. Ritim bozukluğu ilaçları, kolesterol ilaçları, bazı tansiyon ilaçları, bazı mide ilaçları, psikiyatri ilaçları, bazı ağrı kesiciler, bazı sık kullanılan iktidarsızlık ilaçları greyfurttan etkilenip zehirleme yapabilir. İlaç kullanmıyorsan dengeli miktarda greyfurt ye. Kansere karşı koruyucu maddelerle, damar sertliğini azaltan maddeler içerdiğinden normalde faydalı bir meyve.