Aşkta depresyon!
Yani daha başlarken bitiyorum. Hapları almaya devam edeyim mi?
Öncelikle eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular, kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat...
Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.
65 yaşındayım. Gece sık sık küçük abdeste çıkıyorum. Kontrol için. Hastaneye gittim. Guatr hastalığı için tahlil yapalım dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?
Sen niye tahlil yapılmasından şüphelendin? Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check UP (Çekap) yani kontrol yaparız 60 yaşından sonra erkeklerde troid bezinin çalışması bozulabilir.
Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir.
İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda, ailesinde tiroid hastalığı olanlarda, Şeker Hastalığında, Romatoid Artrit, Persiniyöz Anemide, Gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, Kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlar (lityum, amiodaron ve interferon gibi) da şikayet olmadan da troid bezi çalışmasını kontrol ederiz.
Coronavirüs dedikleri şey bu kadar tehlikeli mi? 52 yaşındayım. Evden çıkmıyorum ama merak ediyorum.
Evet tehlikeli. çünkü tüm dünya insanlarının ilk defa karşılaştığı bir virüs. Bağışıklık sistemimiz bu yeni mikrobu tanıyıp hazırlanana kadar mikrop çok hızlı zarar verebiliyor.
En Büyük Tedavi Önce Virüsün Sizi Yakalamaması. Corona yakalayacağı insan ararken ortada dolaşmanın bir alemi yok.
Coronavirüs, psikolojimi bozdu. Pazarlamacıyım. Her gün bir sürü insanla karşılaşıyorum. Bağışıklığın kuvvetlenmesi için ne önerirsiniz?
Stres, sıkıntı, korku bağışıklık sistemini zayıflatır. Bundan sakın. Güzel uyu. yeterince su iç. Dengeli ve düzenli beslen. Mıknatıs Detoks bedeni zinde tutar. Bu uygulamalarla varolan bağışıklık sistemi daha verimli çalışır.
Enginar, zencefil, karabiber, kefir, çörek otu, dönüşümlü olarak sofranda bulunsun. Burnun tıkanırsa tekrar tekrar üst solunum yolu enfeksiyonları olursun.
Tansiyon ve şeker hastalığım var. Hareketsizim. Doktorlar kilo ver diyor. Annem ve babam da şişman. Kilo verince hastalıklarım geçer mi?
İnşallah geçer. Doktorlar geleceği bilmez. Kehanet yapmaz. İyileşmeni isteriz. Hem tansiyon yüksekliği hem de şeker hastalığı şişmanlarda daha ciddi seyreder. Daha kötü sonuçlara neden olur. Hastalıklarının şiddetinde düzelme ihtimali oldukça yüksek. Tamamen geçer mi kilo ver de görelim. Hastalıkların diğer sebeplerini araştırıp takip ve tedaviyi sürdürelim. Kilo verirsen Kalp hastalığı oluşma riski azalır, Tansiyon düşmesi kolaylaşır, kan şekeri düzenlenmesi rahatlar, yağlı karaciğer düzelir, Uyku da solunum durması azalır, Kan yağları düzelir.
Hareket et, sağlık bul. Bu kadar basit.
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