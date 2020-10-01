Eşim benden kaçıyor

5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.

Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir.

Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil, prostat desem değil.

Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın.

Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.

Bu konuda endişe edecek bir durumun yok, sakin ol.

İşi bıraktım, ilişki isteğim yok. Eşim onu aldattığımı düşünüyor. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı depresyon, kaygı yaratır. Cinsel istek azalır.

Eşin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır.

Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır. Önce iç hastalıkları uzmanına git.

Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın. Sonra üroloji, psikolog ve psikiyatri ihtimalleri olabilir.

Hipertansiyon hastasıyım.

Kalp krizi de geçirdim.

Dişim çürük, çektirmem gerekiyormuş. İltihap var diye antibiyotik kullanıyorum.

Korkuyorum, yardım edin lütfen.

SADECE dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun içinde tedbir almalısın. Çürük diş sadece ağız içini değil tüm bedeni ilgilendirir.

Çekim öncesinde bir kez iç hastalıkları muayenesi gerekir. Kan ve kanama testleri, EKG, tansiyon düzenlenmesi değerlendirilir.

Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç. Dişin uyuşması için kullanılan ilaç kalp krizi geçirenlere uygun olsun. Diş çektirmeden 3 gün önce Aspirin gibi kan sulandırıcılarını kes. Yoksa çok kan akar.

Diş çektirme ağrılı ve zorlu bir işlemdir. Sonrasında çeşitli nedenlerle ilaç ve serumlu müdahaleler olabilir. Ancak sağlık için küçük zorluklara katlanmalısın. 7 yaşındayım. Son dönemde çok başım ağrıyor. Başımın sadece bir bölgesinde. Ani baş dönmesi yaşıyorum ve bacaklarıma kramp giriyor. Bir hastalığım olabilir mi acaba?

TEK nokta baş ağrıları daha çok, migren, görme bozuklukları, kan şeker düşmeleri ile ilgili olabilir.

Ani baş dönmesi ve beraberindeki kramp şikâyetleri de kan şekeri düşmelerinde görülebilir. Açlığa tahammülsüzlük, kilo alma, adet düzensizliğine neden olabilir. Yine de tarif edilen şikâyetler birçok hastalıkta görülebileceğinden hemen Doktorunu tespit etmeni istiyorum. Muayene bulgularını tespit edip bazı kan testleri ve filmleri istememiz gerekebilir.

Saçımın bir tarafı saçkıran oldu. Bu moralimi çok bozuyor. Ne yapmalıyım?

SAÇKIRAN yerine "Kılkıran" desek daha doğru.

Hastalığın Tıptaki adı "Alopesi Areata"dır.

Her yaşta görülebilir.

Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir. Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir.

Şeker, tiroit, kan ve romatizma hastalığı araştırılmalıdır. İlk seferde beyaz saçlar büyür. Hastalık bulaşıcı değildir, vitamin eksikliği ile ya da yediklerinizle ilgili değildir. Stres, özellikle matem, ayrılma ve kazalar gibi olaylar bazen hastalık için tetikleyici olabilir. Bu kadar genel bilgi yeter.

Şimdi doğru cildiye uzmanına tedavi olmaya.

60 yaşındayım. Yıllardır faranjitim var. Aynı zamanda şeker hastasıyım.

Açlık şekerim 140-150, tokluk şekerim 220-250 arasında. Faranjitim şekere bağlı olarak geçmiyor olabilir mi?

ŞEKER hastalığı olup kan şekeri yüksek-düzensiz giden hastaların bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir.

Yara iyileşme hızı, sık enfeksiyon görülebilir. Ama düzenli perhiz yapmayanların tokluk şekerleri yüksek gider. Farenjitin nedenini de araştır. Burun sürekli tıkanırsa gaz yapar, yalancı tokluk yapar. Düzenli beslenmeni engeller.

Kan şekeri düzelmez.

Farenjit gibi her türlü enfeksiyonda kan şekerini kontrol etmekte zorlaşır.

Diyet yapman gerekiyor.

Günde de mutlaka 10 bardak su içmelisin. Günde 1 saat hareket et. Doktorunun verdiği ilaçları düzenli iç. Kulak burun boğaz uzmanına burnunu-boğazını göster.