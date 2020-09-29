Eşinle konuşmalısın

Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Daha olmadı. Ben ısrar etmiyorum.

Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum. Ablasına söylesem doğru olur mu?

EŞİNLE bu konuyu konuşmalısın. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli.

Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı, psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir. Veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir.

Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış.

Şimdi çözüm zamanı.

24 yaşındayım. Penisim galiba biraz eğik. Sünnetten olabilir mi? Başka bir şikayetim yok. Çalışması normal.

Doktora göstereyim mi?

TABİ ki göster.

Başkalarının lafıyla tanı konmaz. Sünnete bağlı olup olmadığını Üroloji gördükten sonra anlarız.

Çalışması normal diyorsan çok da üzülecek bir durum yok. Varsın biraz eğri olsun. Şaka bir tarafa bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, kıkırdakbağ dokusu farklılıkları, penisin çeşitli nedenlerle zedelenmeleri, bazı ilaçlar, peyronie hastalığı gibi durumlarda peniste eğilme görülebilir. Hemen üroloji uzmanına muayene ol.

Nafiz Bey, 3 haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanıyor. Sol kasığım ağrıyor. Neden olabilir?

İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar özellikle idrar kesesi, erkeklerde prostat ile ilgili olabilir.

Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir.

Bununla beraber sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme- yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrıları da olabilir. Ama mutlaka üroloji uzmanının görmesi gereken bir durum bu. Vakit kaybetmeden muayene ol. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.

Evleneli 5 ay oldu. Her adet dönemlerimde acayip sinirli oluyorum. Eşimle ilişkide gergin oluyorum. Acı çekiyorum.

Ne yapmam gerek?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Ama korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin.

Eşinle bu konuları konuşabilmelisin. Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş. Hızla ilgiliyse yavaşlasın, hazır olmadan zorlama varsa, birleşme öncesi daha uzun zaman geçirin. Hapı bırak. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanların cinsel istekte azalma, uyarılamama veya yetersiz uyarılma, kayganlığın yetersiz olması, vajinal anestezi, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir.

Senin yetersizliğin veya beceriksizliğin değil.