Sıkıntılar bitmiyor

NAFİZ BEY, 3 YILLIK EVLİYİM. SON 3 AYDIR AŞKTA SIKINTI VAR. İLAÇ

ÖNERİR MİSİNİZ?

BULUNDUĞUN durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın.

Başarısızlık hissi kendine olan güvenini bitirmiş. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul.

"Şimdi ne yapabilirim?" diye kendine sor. Cinsel güç arttırıcı diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince cinsel gücün yerine gelir. Düzenli beslenmek, uyumak, cinsel ilişki öncesi dinlenmiş olmak önemlidir.

27 YAŞINDAYIM. ALERJİM VAR.

OZON TEDAVİSİ İŞE YARAR MI?

OZON tedavisi alerji tedavisi için kullanılan tedavilerden biridir.

Minör Oto Hemoterapi dediğimiz bir şekilde uygulanır. Sizden alınan yaklaşık 3 cc kan ozonlanarak, kalçanızdan iğne olarak yapılır.

Hastaya göre takip ve tedavi planı yapılır. Bu nedenle bu tedaviyi kullanabilirsin.

MERHABA NAFİZ HOCAM. BEN ÇOK ŞİŞMANIM. HACAMAT YAPTIRMAK

İSTİYORUM. UYGUN MUDUR?

HACAMAT yüzyıllardır kullanılan tıbbi bir tedavi, sağlık destek ve detoks uygulamasıdır. Doğrudan ve dolaylı olarak bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları vardır. Ancak hangi amaçla yapılırsa yapılsın Tıbbi bir operasyondur. Doktorlar tarafından yapılması uygundur.

OĞLUMDA ALERJİK RİNİT VAR. BURUN SPREYİ KULLANIYORUZ AMA İŞE

YARAMIYOR. BAŞKA NE YAPABİLİRİZ?

KORTİZONLU burun sprey ve damlaları Alerjik rinitte sık kullanılır. Sıkmadan yarım saat önce burnunuzu yıkamanız önemlidir.

Ayrıca amacı dışında, doktorun tavisyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Hatta büyüme ve gelişmesi devam eden çocuklarda "Büyüme ve gelişme geriliğine" neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur.

51 YAŞINDAYIM. ŞEKER HASTASIYIM.

İLERLEYEN ZAMANDA AŞKA ZARARI

OLUR MU?

HASTALIĞIN gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok. Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir.

Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir.

Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir.