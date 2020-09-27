Gurur yapma

38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. setlik sorunum var. Ne yapmalıyım?

ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Gurur meselesi yapma.

İlişkiden sonra cinsel organımdan kan geldi. Serviks iltihabı çıktı.

SERVİKS demek rahim ağzı demektir. En sık nedenleri, klamidya, gonore ve trikomonas isimli mikroplardır. Bu durumlarda serviksten bol iltihabi, bazen kokulu akıntı olabilir. İlişki sırasında veya jinekolojik muayene esnasında temas sonucu kanamalar olabilir. Merak etmeyin ilacı kullanmaya devam edin.

Coronavirüs'ten nasıl korunurum?

Hayati riskleri olabilen bir virüs.

Bağışıklık sistemimiz ne kadar doğal ve sağlam kalırsa o kadar korunmuş oluruz. Öncelikle temizliğe dikkat edin. Virüs bedene girmezse hastalık yapmaz. Ayrıca beslenmenize, uykunuza, moralinize dikkat edin. Meyan kökü, çörek otu, melisa çayı tüketin.