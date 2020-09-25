İlışkide anlayış

İlişki sonrası ben tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Sorun nedir?

YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler. Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor. Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertiroidi ve burun tıkanıklığı gibi hastalığı olanlar ilişkide çabuk yorulabilir.

Kardeşim 9 yıldır şeker hastası.

İlaç tedavisi görüyordu. Bu kez doktor insüline başladı. Neye dikkat etmesi gerekir?

İNSÜLİN kullanan şeker hastaları, insülin vurulduktan sonra mutlaka yemeklerini yesinler. Yoksa şeker düşüklüğü ani hayati riskler taşır.

Son kullanma tarihi, kutusunda taşıma ve doğru yere-doğru dozda yapılmalı. İnsülin yaptığınızı unutmayın. Tekrar fazladan iğne olursa şeker çok ve hızlı düşer.

58 yaşındayım. 3 yıl önce menopoza girdim. Gerginim ve bu duruma alışamadım. "Menopoza kahve yaramaz" dediler. Doğru mu?

KAFEİN ve kafeinli gıdalar, vücuttan kalsiyum atılımını arttırarak kemik erimesini arttırabilir. Menopozda bu nedenle kafeinli içeceklerden sakınmanızı öneririm.

Menopoza girdim. Teyzem de, kuzenim de meme kanseri oldu. Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?

SAKINAN göze çöp batar. Korku stres evham kanser riskini arttırabilir. Hemen tedbir al. Kilo ver. Karın ve kalça yağ artışı kanser riskini arttırabilir. Bir kilogram yağ verirseniz meme kanseri riskiniz oldukça azalır. Brokoli, karnabahar ve lahananın anti-kanserojen etkisi vardır.

Beyim bana hiç yanaşmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşı 56.

Gece çalışıyor diye gece gücü azalmış olabilir mi?

STRES, yorgunluk ve gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir.

Eşinin düzenli yemek yemesi önemli.

Uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Stres ve sıkıntı yaparsa istek gelmez. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin.