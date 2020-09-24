Kardeş olduk

61 yaşındayım. Çoluğu çocuğu evlendirdik. Hatunla kardeş olduk. Beraberlik sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Andropoz muyum?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

Yeni evlendik. İlişkide cinsel organım yandı, şişti.

Nefesim daraldı. Acile gittik.

Öyle düzeldim. Bu durumun ilişkiyle ilgisi olabilir mi?

EVET olabilir. Eşinizin spermlerine karşı alerjiniz olmuş olabilir. Bu durumda vajina bölgenizde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişme olabilir. Ayrıca ciltte döküntü, şişme, nefes alamama, bayılma tansiyon düşme gibi ciddi reaksiyonlar bile ortaya çıkabilir. Aynı zamanda ağrılı idrar, idrar yaparken yanma hissi de sperm alerjisinin meydana geldiğini gösteren belirtiler arasında yer almaktadır. Bence test yaptırın. Bu durum kısırlığa bile neden olabilir.

Sivilcelerim çok.

Sıktığım yerler delinmiş gibi. Öneriniz var mı?

ÖNCELİKLE sivilcelerin nedenini tespit etmeliyiz.

Bu nedenle adet düzenin, hormonların, kan şeker düzeyin, kan kolesterol yağ düzeyin, bağışıklık durumun, yediklerin, yıkandığın su dahil düzeltilmesi gereken durumlar var. Bunlara bağlı bir durum varsa Tıbbi Tedavilerini planlamalıyız.

Ayrıca Mikro İğneleme (Micro needling) tekniği ile cildinde derin yaraların kapanması sağlanabilir.

Bir Mezoterapi tekniğidir.

En az üç kez tekrarlanması gerekir. Uygulama sırasında Ozon, PRP, Hyaluronik asit gibi güçlendiriciler de kullanılabilir. En azından ozonlu sabunla yüzünü yıkamaya başla. Takibine girdiğin doktorun bu konuda tecrübeli bir merkezde uygulamanın yapılmasını sağlar.

Uzun süredir ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Açlıkta daha fazla oluyor. İlaçsız bir şeyler yapılamaz mı?

YAPILIR. Birçok hastalık ağız kokusu yapabilir. Önce tanı koysak daha iyi olur.

Genel önerilere gelelim.

Soğan sarımsak tüketme.

Yok mutlaka yerim ben diyorsan pişmiş halde tüket. Şekerli ve baharatlı yiyeceklerin tüketme, sonra ağız kokar. Ayrıca gün içinde ağız bakımını da yap. Diş çürükleri de ağzı kokutur. Sigara içme.

İçiyorsan da ağız bakımını ihmal etme.

Bol bol fırçala. Sigara içmek diş eti hastalığını da körükler. Bol su iç. Sütlü ürünleri yedikten, içtikten sonra ağzını güzelce çalkala. Asitli, kafeinli içeceklerden sakın. İçtiysen yine ağzını iyice çalkala.

Domates ve elma tüket. Etli yemekleri bir kerede çok yeme. Ağız gargarası ve diş ipini de kullan.