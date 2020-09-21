Çabuk başladı

Şeker hastasıyım. Cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şeker hastalarının Cinsel hayatı etkilendiğini biliyorum.

Bu kadar çabuk başlaması normal mi?

Hayır. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz.

Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir.

Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Önce üroloji uzmanına muayene olmalısın.

Hocam, tıbbi maske akşama kadar beni korur mu?

Korumaz. Standartlara uygun tıbbi maskelerin yaklaşık 4 saat koruma sağladığı kabul edilir. Yani 8 saat çalışan biri 4 saat sonra maskesini değiştirsin deriz. Bir günde en az 2 maske kullanın. Maskesini takmayanı Corona da takmaz.

D vitamini eksikse Corona mı oluruz?

D Vitamini Bağışıklık Sistemimiz için hayati öneme sahip bir vitamindir.

D vitamini eksik olursa bağışıklık sistemimizin çalışması değişir. Başta Corona olmak üzere bir çok mikroba karşı savunmamız zayıflar. D vitamini eksik olan korona olmaz Ama Coronavirüs hastalığı D vitamini eksik bedenlerde daha sık görülür bilgisi mevcut.

Gözlükten Corona bulaşır mı?

Bulaşır. Gözlük çeşitli amaçlarla kullandığımız bir araçtır. Yüzümüzde ve gözümüzün önündedir. Ortamda Coronavirüs varsa gözümüzü korur.

Aynı zamanda üzerinde Coronavirüs birikebilir. Virüslü gözlüğü elleyip, elimizi yüzümüze, gözümüze, ağzımıza bulaştırırsak Corona bulaştırma aracı haline gelir. Bu nedenle gözlük temizliği çok önemlidir. Yapıldığı malzemeye göre gözlüklerin üzerinde Coronavirüs 3 güne kadar canlı kalabilir.

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. Tiroid hastalığı için tahlil yaptılar. Ben de niye bu hastalıktan şüphelendiler?

Sen niye tahlil yapılmasından şüphelendin?

Aslında hastalıktan şüphelenmediler.

Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check Up yani kontrol yaparız 70 yaşından sonra erkeklerde tiroid bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroid hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, Romatoid Artrit, Persiniyöz Anemide, Gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlar (lityum, amiodaron ve interferon gibi) da şikayet olmadan da tiroid bezi çalışmasını kontrol ederiz.

Teyzemin oğlu 57 yaşında kalınbağırsak kanseri olmuş.

'Irsi' dediler. Ne yaptırmam lazım?

Önce sakin ol. Olabilir demek olur demek değil. Sağlıklı kalmak için tedbir iyidir. Bunun için sıkıntıevham- korku yapmak kötüdür. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Muayene ol. Dışkıda gizli kan testi, ve bazı sana has testler yapılsın. Kalın bağırsağın içini görmek için Kolonoskopi tetkiki yaptır. Yoksa en azından korkun geçmez.