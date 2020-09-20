Kendimi sıkıyorum

Nafiz Bey, yeni evliyim. 3 aydır eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. O da sinirlenmeye başladı.

"Başka bir şey mi var?" diyor.

Korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vajinismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları, tekrarlayan istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir.

Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin.

Eşinle paylaşmadan çözmek zor.

Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.

3 aydır ilişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Yaşım 65.

Okuduğuma göre kadınların menopozu varmış. Erkeklerin de oluyormuş. Ben ondan mı oldum?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde 60 yaşından sonra andropoz başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar...

47 yaşında bir kadınım. Evliyim ama hiç doğum yapmadım.

Meme kanseri riskim olur mu?

BEN geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması, kadınlarda kanser riskini 2.5 kat artırır.

Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde menopoz öncesinde kanser ortaya çıkması gibi durumlar da kanser riskini 4 kat artırır...