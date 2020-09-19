Prostat paniği

Doktor bey sık idrara çıkıyorum. Gecede idrar için kalkıyorum. 52 yaşındayım. Kan testi yaptırdım. Prostatın normal dediler. Başka ne olabilir?

Öncelikle Prostat bezinşin hastalıkları sadece kan testine bakılarak tanı koyulan hastalıklar değildir.

En sık rastlanılan iyi huylu Prostat Bezi Büyümesi (BPH) hastalığı da bu şikâyetlerin sık görüldüğü bir durumdur. BPH'nın değerlendirilmesi hastanın tıbbi özgeçmişi ve aile geçmişinin tartışılmasını, fizik muayeneyi, parmakla rektal muayeneyi (DRE) ve hastanın bulgularının değerlendirilmesini gerektirir. Prostatın büyüklüğünü belirlemek, hastalık belirtilerini şiddetlendiren veya bu belirtilere neden olan diğer hastalıklar ve bozuklukları dışlamak için laboratuvar testleri ve görüntüleme taramaları kullanılabilir.

PSA dediğimiz normalde çıksa Prostat hastalığı olabilir. Bazen prostat kanseri belirtilerini araştırma amacıyla mikroskop altında az miktarda prostat dokusunun hücresel yapısını incelemek için prostat biyopsisine gerek duyulabilir. Yani mutlaka Üroloji Uzmanına muayene ol.

Hocam televizyonda dedilerki sağlıklı kişiler maske takmasın. Takmayayım mı takayım mı?

Senin Korona olup olmadığını anlamamız için PCR testi yapmamız lazım.

PCR yaklaşık 2 gün sonra sonuç veriyor. Bu arada Korona kapmaman lazım.

Diyelim ki PCR testi temiz geldi. Karşındaki insanlar test yaptırıp sağlam mı?

Hasta mı? olduğuna baktırdı mı? Yani sen mikropsuz olsan bile diğeri belli değil. Yani pandemi devam ederken, tedavi bu kadar zorken ben maske takıyorum. Bu konuda Kumar oynamaya gerek yok. Ben senin yeride de olsam takardım.