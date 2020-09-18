Eşim kızıyor

3 ay önce evlendim. Düğünden beri eşimle ilişki sırasında ha deyince bitiyorum. Eşim 'Ne zaman başladın ki' diyor. Ne yapabilirim?

ERKEN boşalma, sürekli olan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan durumdur.

Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden 12-14 dakika sonra olur.

Kadınların yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması için sık ilişki gerekebilir.

Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji, psikoloji desteği gerekebilir.

31 yaşındayım 3 ay önce evlendik. derseniz o iş başka. Eşimle ne zaman beraber olsak, "Çok ağrıdı" diyor. Yardım edin.

CİNSEL birleşmede ağrı, acı, yanmaya "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın Hastalıkları Uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca Psikolog veya Psikiyatrist desteği de gerekebilir.

66 yaşındayım. Geçen hafta idrarımda kan çıktı. Prostat büyümüş. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, Üroloji Uzmanı Muayenesi gerekir.