Kardeş gibiyiz

Eşimin bel fıtığı tanısı var. İki aydır bel ağrısı arttı. İlişkide sertleşme sorunu yaşamaya başladı. Fizik tedavi uzmanı, "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Doğru mu bu?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.

İlişkiden sonra cinsel organımdan kan geldi. Korktum, kadın doğum uzmanına gittim. Serviks iltihabı varmış ilaç verdi. Ne gibi önlem almalıyım?

SERVİKS demek rahim ağzı demektir. En sık nedenleri, klamidya, gonore ve trikomonas isimli mikroplardır. Bu durumlarda serviksten bol iltihabi, bazen kokulu akıntı olabilir. İlişki sırasında veya jinekolojik muayene esnasında temas sonucu kanamalar olabilir. Merak etmeyin ilacı kullanmaya devam edin.

Gündem Coronavirüs. Korunmak için ne gibi önlem almalıyım?

BAĞIŞIKLIK sistemimizin bu virüsün yeni haliyle daha önce karşılaşmamasından dolayı hastalık yapıcı etkisi fazla. Hayati riskleri olabilen bir virüs. Bağışıklık sistemimiz ne kadar doğal ve sağlam kalırsa o kadar korunmuş oluruz.

Öncelikle temizliğe dikkat edin. Virüs bedene girmezse hastalık yapmaz.

Ayrıca beslenmenize, uykunuza, moralinize dikkat edin. Meyan kökü, çörek otu, melisa çayı ve kuşburnu virüslere karşı etkinliği olan besinler.

Mevsim sebze meyveleri tüketin.

Yeterince su için.

8 yıl önce bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir. Bence öncelikle iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş. Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana, hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

37 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. 1 yıldır ilişki sırasında erkenden oluyorum.

Duruyorum. Doğal yollardan düzelebilir miyim ve ne yemeliyim?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. Yarın için istediklerine odaklan. Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sen de vitesi ileri tak yani önüne bak.

Geleceğe odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın.

38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim.

Birlikte olmaya çalışırken sertlik sorunum var, yardım edin.

ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır.

Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.

Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.