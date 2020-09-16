7-8 dakika sürüyor

Şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor.

Ayrıca eşimle münasebetim eskisi gibi iyi değil. Zayıflasam düzelir miyim?

Bu anlattıklarına göre "Uyku Apne" hastalığı dediğimiz bir durumdasın.

Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver.

Ancak sadece bunlar yetmez.

Mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanına görün. Bu hastalık Hipertansiyon ve Şeker Hastalığına da neden olabilir.

Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir.

Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.

Yeterince su içmeyi unutma.

Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.

Eşimle cinsel ilişkimizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Ortalama olarak ilişkimiz 7-8 dakika kadar devam ediyor.

Ben rahatlasam da eşimde aynı hali pek görmüyorum. Moralim bozuk.

Bu hal için erken boşalma denebilir mi?

Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez.

Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın.

Diyelim ki sana ait her özellik normal.

O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona vermelisin.

3 yıldır oğlumda alerjik rinit var.

Burun spreylerini kullanıyoruz. Şimdi 16 yaşında. Başka çaresi var mı?

Alerji artmış hassas bir koruyucu cevaptır. koruma amacını yerine getirirken. Hayatımıza şikayetler katar. En önemli tedavi sakınma tedavisidir. Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız.

Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız.

Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır.

Sıkmadan yarım saat önce burnunuzu yıkamanız önemlidir. Ayrıca amacı dışında, doktorun tavisyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur.

Burun yoluyla ozon uygulaması bu konuda başarılı sonuçlar üretiyor.

Bana şişmansın deyip iştahımı kaçırıyorlar. 101 kiloyum ama 1.82 boyundayım. Obez miyim?

Zayıflamalı mıyım? Boyum uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli.

Beden Kitle İndexi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz.

Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve yine bu hesaba göre BKİ veya BMİ dediğimiz beden Kitle İndexin: 30.5 yani Obezite tanısı alıyorsun. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.

1-2 yıldır başım ağrıyor, doktor 'normal' dedi. Çarpıntım var. Sigaram yok. Günde 4-5 kahve içmem risk mi?

Sen 40 yıl hatırı var deyip doktorlara içtiğin kahveyi anlatmamış olabilirmisin. Dediklerine göre kafein alımın fazla. En azından baş ağrısı, çarpıntı, huzursuzluk aşırı kafein alınırsa ortaya çıkabilen şikayetlerdir.

Ayrıca kahveyi çocukluktan beri yemek Pernisiyöz anemi dediğimiz durumlarda rastlanabilen bir durumdur. Öncelikli olarak İç Hastalıkları Uzmanı bulmalısın.

Muayene ol. Selamımı da söyle.