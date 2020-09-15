Eşim biraz tuhaf

Hocam, iki aydır evliyiz. Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için. Tuhaf davranıyor. Bu iyi bir şey mi? Yani içimden huzursuz oluyorum.

Düşündükçe başım ağrıyor.

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır.

Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır.

Cinsel ilişki haz, hoşluk ve keyif içerir.

Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Streste başlayan baş ağrıların için muayene ol.

45 yaşındayım. Evlenmek istiyorum ama erkekliğimde sıkıntı yaşıyorum.

Arkadaşım çoban oturtan diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?

HASTALIK var mı yok mu diye muayene şart. Tanı olmadan tedavi olmaz.

Bitkiyi şimdi kullanma. Çoban çökerten dediğimiz bir bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir. Ama herkese kendine göre tarif verilir.

Yaşım 22...Basenim büyük. Kankam ilaç mı kullanıyorsun o yapar dedi. Ama ben ilaç kullanmıyorum.

Neden basenim büyür?

AİLESEL yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın ve kilo fazlan bu sonucu doğurabilir.

Özellikle bölgesel kilolardan (kalça-basen gibi), selülitten, varisten ve kıllanmadan şikayetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.

Karaciğer bozuklukları ve yumurtalık tümörleri östrojen salgılayabilir. İç Hastalıkları Uzmanına muayene ol.

34 yaşındayım. Doktor, mide fıtığımın olduğunu söyledi. Bende fıtık ne arar? Mide fıtığı nedir?

VÜCUT içi boşluğu diyafram dediğimiz kas ile iki boşluğa ayrılır. Mide alt boşluktadır. Mide yemek borusunun indiği delikten üst boşluğa kayarak geçmeye başlarsa buna mide fıtığı diyoruz.

Kendisi kansere neden olmaz.

Zayıfla, ağır kaldırma, ıkınma, kuvvetli öksürükler ve hıçkırmalar da fıtığı ilerletir. Belli bir seviyeden fazla geçiş olursa ameliyat gerekebilir.

Üç aydır idrarımda yanma var.

Doktor antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmalıyım?

İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren "antibiyogram" yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma. Takibi başlat.

Kemik erimem var. D vitamini alıyorum.

Başka vitamin alayım mı?

KEMİK sağlığı için en önemli vitaminlerin başında C vitamini gelir. Yeşil sebze meyve, narenciye ve kırmızıbiber, zengin C vitamini kaynağıdır.

Ayrıca portakal kabuğundaki hesperidin ve naringenin gibi maddelerin kemik erimesini önlemede faydaları var. Ara sıra portakalı kabuklu yiyin.

Hareket edin, kendi işinizi kendiniz yapın, ağırlık taşıyın.

Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum.

Güzellik için birebirmiş. Benim neyim eksik! Nasıl yaptırayım?

OZON tedavisi cilt sağlığını ve diriliğini olumlu etkiler. Güzellik tarifi kişiden kişiye değişebilir. Ama en güzel insan sağlıklı insandır. Ozon tedavisi bu nedenle 'gençlik aşısı' diye de isimlendirilir. Bu yanıyla ozon tedavisi güzelleştirir diyebiliriz. Ancak yüz anatomisini ve bunu birilerinin beğenmesini sağlar mı sorusunun tıbbi bir cevabı yok.

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı.

Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Ben de menopozdayım. Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğaldır. Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir.

Bu durumda bu istek kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir. Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir. Cinsel ilişkiye engel değildir