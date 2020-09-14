Adet düzensizliği

21 yaşında bir kadınım. Adetlerim düzensiz. Sivilcelerim de çok. Şimdi de 3 ayda 10 kilo aldım. Zayıflama için arkadaşlar bir ilaç tavsiye ettiler.

En az kaç ay kullanmam gerekir?

ANLATTIKLARINA bakılırsa internet malzemeleriyle tedavi olman doğru ve mümkün değil. öncelikle TSH, Prolaktin, FSH, LH, Östrojen gibi testleri, ultrason gibi görüntülemeleri yaptırman gerekecek. Mutlaka düzenli takip edileceğin bir iç hastalıkları uzmanı bulmalısın. Özellikle Polikistik Over Hastalığı, hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bütün şikayetlerine neden olabilecek hastalıkların başında gelir. İnternetten alacakların ilaç değildir. Gıda takviyesi olarak tarif edilen bu ürünlere ait güvenilir tıbbi çalışmalar elimizde yok. Macera arama. Var olan şikayetlerine yenilerini katma.

Nafiz Bey, çok hastayım. Küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Sağ kasığım ağrıyor. Neden olabilir?

İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar özellikle idrar kesesi, erkeklerde prostat ile ilgili olabilir.

Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir.

Bununla beraber sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme- yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrıları da olabilir. Ama mutlaka üroloji uzmanının görmesi gereken bir durum. Vakit kaybetmeden muayene ol. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.

Eşim son 5 aydır her ilişkiye girdiğimizde ağrı sorunu yaşıyor. Hevesimiz yarım kalıyor. "Kadın hastalıkları doktoruna gidelim" diyorum.

Gitmiyor. Başka çaresi var mı?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir.

Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şarttır. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.

Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.

3 ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim ama eşimle ilişkiye girmekten korkuyorum. Kriz geçirdikten sonra cinsel hayatıma devam edebilir miyim?

İYİLEŞME açısından yeterli süre geçmiş. Eğer kriz sonrası hiç kontrole gitmediysen ilişkiye girmeden önce bir kez doktor tarafından değerlendirilmen uygun olur. Cinsel aktiviteyi, yoğun ani fiziksel hareket gibi düşünmek gerekir. Kalp krizi sonrası hastaların bu tip eforlu aktiviteleri yapıp yapamayacağını anlamak için belli testler uygulanır.

Hatta gerekirse anjiyograji, balon işlemi, baypas ameliyatı ile tedavi edilerek bu tip egzersizlerin güvenli yapılması sağlanır.

23 yaşındayım. İki aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Bana biraz kaba davranıyor. Canım yanıyor. Gebe kalamadığım için kızıyor. Ne yapmalıyım?

KAFANDA duygularında karışık.

Eşinin de aklı karışık gibi duruyor.

Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve Zannederek yaşanmaz. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.

Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli.

Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres-korku-kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.

Sabırla eşinle konuş