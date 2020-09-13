42’de aşk bitti

42 yaşındayım. Son 3 aydır cinsel ilişkide başım ağrıdı. Doktora gittim.

Hipertansiyon tanısı koydular. Cinsel ilişkide neden başım ağrıdı?

Cinsel ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir.

Orgazm, tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar. Cildin kızarmaya başlar. Heyecan arttıkça cinsel gerilim artar ve kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir.

Orgazm sırasında adrenalin etkisi belirginleşir. Kalp atış hızı dakikada 90-145 arasında ortalama 115 olur.

Kan basıncı 30-50 milimetre cıva (mmHg) civarında yükselir. Yani tansiyonun normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir. Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner.

Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise ilişki sırasında 17-19'a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır. Hipertansiyon ihmale gelmez, gelirse acile gelir.

148 boyundayım. 66 kiloyum. bebeğimiz olmadığı için doktora başvurduk. zayıfla dedi. Bir de troid bezim az çalışıyor olabilir dedi. Ne yapmam gerekir?

İnfertilite ya da daha yaygın bilinen adıyla kısırlık özellikle şişman anne adaylarında sık görülebilir. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. bu bebek beklentisini arttıran bir tedbirdir. Ayrıca insülin direnci olan hastalarda gerekirse Şeker hastaları için kullandığımız bazı ilaçları diyetle birlikte vererek gebelik şansında artma bekleyebiliriz. Ayrıca troid bezinin çalışması fazla veya az olursa bir çok hastalık meydana gelir. Az çalışan troid bezinde İnfertilite yani Kısırlık meydana gelebilir. Bu yüzden bebek beklentisi ile doktora başvuran hastalarımızda TSH gerekirse FT4 testi isteriz. verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin (BMI): 30,1 yani obezite sınıfındasın. hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart. İç Hastalıkları uzmanı olarak bu düzenlemeleri ve takipleri bizler yaparız. En kısa zamanda güvenebileceğin Bir İç Hastalıkları uzmanı bul ve takibe başla.