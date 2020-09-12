Kocam beni anlamıyor

Kocam eve sürekli sebze taşıyor. Ben de etsiz yemek yiyemem. Kabızlığım var. Eşim "ettendir" diyor. Doğru mu?

DOĞRULUK payı var. Sadece et mi?

Başka hastalık ya da nedenler var mı? Değerlendirmek uygun olur. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var. Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir, cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın. Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur, makat yırtığı gibi sert-zorlu dışkılama nedeniyle meydana gelen hastalıklara yakalanabilirsin. Testi kırılmadan Hanımını dinle. Sonra sadece kırılan testin olmaz!



64 yaşındayım. Ne zamandır yalnızım. Şimdi evlenmek istiyorum. Hayatımda ikinci bir bahar olsun istiyorum. Cinsellikte sorun yaşar mıyım? Ne yapmam lazım?

TAKDİR edersin ki cevap çok. Nerden başlasak bitmez. Öncelikle cinsel ilişki 2 kişi arasındaki bir süreçtir.

Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye değişebilen durumlar vardır. Soruları müstakbel eşine mutlaka sor.

Öncesinde mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir. Varsa şikayetlerine göre ve muayene bulgularına göre planlama yapılır. Her durumda alerjin yoksa bakla ye. İyi uyu. Korkmayı bırak. Kalp kontrolüne göre gereğinde özel ilaçlarda kullanılabilir.

Allah mesut etsin.



32 yaşındayım. Erken boşalma yazınızı takip ettim. Eşimle ilişkide sertliğim 8-10 dakika sürüyor. Eşim mutlu olmuyor. Benim de sorunum erken boşalma mı?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok.

Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın.

Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.

Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.



Babam 70 yaşında. Doktor bunama başlangıcı teşhisi koydu. Başka hastalığı yok. Hastalığı için bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE beden aşınır. Yenileyici, destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebiliyor.

Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemf terapi uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamalar beden hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor. Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek.

Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir. Bunun için yaşlanmayı beklemeyin kendinize de yaptırın.



7 yıldır şekerim var. Böbreklerim çürümüş. Hastalığı ihmal ettim belki de ondan oldu. Şimdi diyalize girmek zorundayım. Bana yardım edin!

ÖNCE paniklemeyin. Üre, Kreatinin, potasyum, tam kan sayımı, Kreatinin klirensi, üriner usg testlerini bilmemiz lazım. Böbrek çürümesi var deyip diyaliz tedavisi vermedilerse durum korktuğun kadar kötü değil demektir.

Hemen iç hastalıkları uzmanı bul. Takibine gir. Gerekirse nefrolog değerlendirmesini uzmanın tapar.

Diyete başla. Sonuçlara göre ilaç tedavileri, vitamin mineral takviyeleri olabilir. Korku, kaygı, pişmanlık ve depresyon zarar verir. Şekerini bozar.

Hadi bakalım yeniden başlıyoruz.