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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 11 Eylül 2020, Cuma

Cinsel kriz

Eşim kalp krizi geçirdi. Cinsel hayatımız eskisi gibi değil. Ne yapalım?
CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, Doktorunuzla mutlaka görüşün.
Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının.
İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir. 8 yıl önce bacağımdan ameliyat oldum.
Belden iğne, cinsel organımı etkilendi.
Sertleşme sorunu var, yardım edin lütfen.
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı?
Önce nöroloji, sonra ürolojiye git.
Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder. Karar verelim. İkiz bebek istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?
İKİZ gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması, cinsel ilişki sıklığı ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır. Uzun boylu ve kilolu kadınların ikiz bebek doğurma sıklığı, kısa, zayıf ve yeterli beslenememiş annelere göre yüzde 25-30 fazladır. Özellikle 37 yaş en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır. Cinsel ilişki sıklığı da pozitif etki yapan bir faktördür. Kuzey yarım kürede ikiz doğumları yüksektir ama tüm bunlar gerçekleşse de ikiz garantisi yoktur.

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