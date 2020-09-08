Eşimin yüzü asık

Altı aylık evliyim. İlişkiden sonra uyuduğumda eşimin yüzü asılıyor. Mutlu olmadın mı diyorum cevap vermiyor.

Neden kızıyor olabilir? Yardım edin.

İLİŞKİ sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. İlişki sonrası okşamalar, öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır.

Aksi durumlar gerilim yaratır. Cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz.



Yaşım 34. Merak ediyorum. AIDS sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır?

VİRÜS, cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, penis, rektum veya ağız dokusundan girebilir. Kanında HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de HIV size bulaşabilir.



2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor.

Kadın doğum doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?

KADIN doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir. Bu konuyu 'onur meselesi' gibi anlama.

Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden istenecek ilk tetkik "Semen-Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır...



6 yıllık evliyim, erken boşalma sorunum var. Eşimi mutlu edemiyorum. Ne yapmalıyım?

PANİK yok. Başarısızlık korkusu başarısız yapar. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk hali olmalıdır. Sertleştirici ilaçlara hemen başvurma. Acele işe şeytan karışır. İlişki öncesi sevişme dönemini yeterince yaşayın.



61 yaşında erkeğim. Diyabet için insülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalığı düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yap, kan şekerini düzende tut.

Günde 10-12 bardak su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap.