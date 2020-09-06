Böyle ömür geçmez!

Eşim ilişki sırasında geğiriyor. Ben askerdeyken bile böyle geğiren biri yoktu. Böyle ömür geçer mi?

EVLİLİK zorluklarla birlikte baş etmek demektir. Hemen sorun nasıl çözülür diye düşünün.

Geğirme üst sindirim sisteminde yani yemek borusu ve mide de fazla biriken gazın ağız yoluyla çıkartılmasıdır. Önce iç hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Yemek borusu, mide hastalıkları, alerjisi, burun tıkanıklığı araştırılsın. İlişki öncesi kuru fasulye, mercimek, turp, şalgam ve gazlı içecekler gibi gaz yapan gıdalar tüketmesin.

Ayrıca ilişkiye girdiğiniz pozisyon geğirmeye kolaylaştırmamalı.

Buna da dikkat edin. Eşine de askerlik tecrübeni anlatma.

145 kiloyum. 3 ay önce evlendim. Eşimle ilişkide isteği kalmadı. Beni kurtarın. Kendimden utanıyorum.

HASTALIKTAN utanmak olmaz.

Obezite başlı başına bir hastalıktır.

Ayrıca obeziteye neden olan hastalıklar da vardır. Bu şikayetlerle bana başvuran bir hasta olsaydın öncelikle kanda Prolaktin, TSH, testosteron, Glikoz metabolizma testi, total kolesterol, trigliserid, ldl, hdl, ürik asit, baktırırdım. Muayenene göre ilaveler yapardım. Mutlaka sinüzit filmi çektirirdim. Diyetini, hareketini düzenlerdim. Kaygılarından nasıl kurtulacağını planlardım. Eşinle ilişki şeklini bedenlerinize uygun hale getirin. Yeter ki çare ara. Mutlaka doktora git. Bu dediklerimi aktar.

2 yıldır sertleşme şikayetim var. Eşimin işi nedeniyle bir köye geldik. Buradaki muhtar, "Demir dikeni çayını iç" dedi. İşe yarar mı?

ÖNCE bitkiden başlayalım. Demir dikeni deve çökerten, çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir. Erkeklik hormonlarını arttırır. Bu ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur. Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir.

Ancak örneğin guatr hastalığı nedeni ile şikayetlerin olmuşsa işine yaramayabilir.

Önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ve takip yaptır.