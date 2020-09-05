Andropoz mu, prostat mı?

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıp erken boşalıyorum. Sigara kaynaklı mı?

YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur.

KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın. Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir.

Bu nedenle kalp muayenesi de ol.

Şimdiden tedbir al.

5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Yardım edin.

DEPRESYON, kaygı yaratır. Cinsel istek azalır. Eşin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır.

Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın. Sonra üroloji, psikolog ve hatta psikiyatri ihtimalleri olabilir.

5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.

Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.