Utanıyorum!

Eşimle cinsel ilişkiye girerken utanıyorum. Cinsel organım küçük.

Tam istediğimiz gibi oluyor mu bunu bile soramıyorum. Ne yapmalıyım?

Bu konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın. Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma. Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Unutma. Sıkıntın devam ederse önce psikolog ve psikiyatriste git. Ayrıca iç hastalıkları uzmanı sıkıntının hormonsal, bedensel durumu ile ilgili tahlil, film planlar. 64 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımızı ileri sürüp cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Bende mi eşimde mi sıkıntı var. Yani isteğim bir hastalıktan olabilir mi sizce?

Cinsel isteğin beklenenden fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir.

Ancak kime göre istek fazlalığı tespiti önemlidir. Gelenek ve göreneklere- öğretilere göre eşiniz çekingen olabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir.

Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur. Eşinle bu bilgileri paylaş. İsterseniz başlangıç olarak İç hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz. Belki de eşinin kadın hastalıkları ile ilgili devam eden ama seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir.

Bu konuyu da paylaşın. Yaşadığım stres sonrası depresyon ilaçları verdiler. Son 2-3 aydır cinsel ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşim de 'stresten' diyor. Böyle devam eder mi?

Öncelikle karşılıklı anlayış gösteren, sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular, kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin. Polisim. 2 aydır başım ağrıyordu.

Geniz akıntım da çok vardı. 1 hafta önce hastaneye gittim. Film çektiler, sinüzit dediler. Ameliyat olayım mı?

Öncelikle her sinüzit tanısı ameliyat gerektirmeyebilir. Ancak muayeneyi eden doktor bilir. Her sinüzit ameliyat edilmez. Yeni ortaya çıkan sinüzitlerin büyük çoğunluğu ilaç tedavisine iyi cevap verir. Eski ve tekrarlayan sinüzitlerin tedaviye geç ve güç yanıt verebilir. Bu nedenle bu tip sinüzitlerin altında yatan nedenleri tam ve doğru olarak saptamalıdır. Burun, sinüs drenaj kanalları ve genzi tıkayan- daraltan hastalıklarda, bu sebebi ortadan kaldırmaya yönelik ameliyat önerilebilir. Sinüs cerrahisi teknikleriyle sinüs ameliyat edilmiyor. 51 yaşındayım. Antidepresan kullanıyorum. Yarım tablet içiyorum, Bütün alırsam titreme, aşırı baş ağrısı gibi yan etkilerini görüyorum. Ben bırakmak istiyorum ancak doktorum içmişsem hastalığımın geçmeyeceğini söyledi. Bu hap yalnızca bende mi etki ediyor, yoksa doktorlar mı yanılıyor?

Her tedavinin etkili olması için beklenen süreler vardır. Antidepresan ilaçlar uzun sürede etkinliği tam olarak görülen tipte ilaçlardır. Akşam aldım, sabah niye şahane olmadın diye düşünmeyiz. Bence sabırlı ol.

Ayrıca Bu ilaçların amacı mucize yaratmak değildir. İlaç kullanılan süre içinde kendinle ilgili sıkıntı kaynaklarını tespit edip düzeltmelisin.