Erkeklik hakkında

45 yaşındayım. Evlenmek istiyorum ama erkekliğimde sıkıntı yaşıyorum.

Arkadaşım çoban oturtan diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?

ÖNCELİKLE hastalık var mı yok mu diye muayene şart. Dediklerine bakarak hastalık tanısı koyamayız.

Tanı olmadan tedavi olmaz. Bitkiyi şimdi kullanma. Çoban çökerten dediğimiz bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir. Ama herkese kendine göre tarif verilir. Önce kontrol, sonra tedavi... Yaşım 22...Basenim büyük. Arkadaşım ilaçtan olur dedi. Ama ben ilaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?

AİLESEL yapı nedeniyle olabilir.

Yağ oranın ve kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.

Karaciğer bozuklukları ve yumurtalık tümörleri de östrojen salgılayabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene olun. İki aydır evliyiz. Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için. Bu iyi bir şey mi? Yani içimden huzursuz oluyorum.

Düşündükçe başım ağrıyor.

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da olmaz. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç.

Baş ağrıların için muayene ol. Kemik erimem var. D vitamini alıyorum.

Başka vitamin alayım mı?

KEMİK sağlığı için en önemli vitaminlerin başında C vitamini gelir.

Yeşil sebze meyve, narenciye ve kırmızıbiber zengin C vitamini kaynağıdır. Portakal kabuğundaki hesperidin ve naringenin gibi maddelerin kemik erimesini önlemede faydaları var. Ara sıra portakalı kabuklu yiyin. 37 yaşında kadınım. Üç aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşim de sıkılmaya başladı. Ne yapmalıyım?

KADINLIK hormonu östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Hipotirodi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.