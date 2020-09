Delikanlıyım ama!

62 yaşında delikanlıyım. Eşim yaşımızı ileri sürüp ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Sıkıntı kimde?

CİNSEL isteğin beklenenden fazla veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir.

Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımının 70'li yaşlardan sonra düşmesi beklenir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur.

Eşinle bu bilgileri paylaş. İsterseniz iç hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz.

Belki de eşinin kadın hastalıklarına gitmesi gerekir. 24 yaşındayım. Üç ay önce evlendim. Eşimle ilişki sırasında tam sertleşme olmadan boşalıyorum. O da utangaç bir şey demiyor. İlaç kullansam mı?

YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında bu sıkıntılar olabilir. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de siz de bunu utanarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Önce tekrar deneyin.

Rahat olun. Yine de şikayetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri uzmanına başvurun. 8 yıl önce bacağımdan ameliyat oldum. Belden iğne vurdular. Cinsel organım etkilendi. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. İlaç kullanıyorum ama etki etmiyor. Ne yapmalıyım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir.

Viagra gibi ilaçlar 'her derde deva' değil. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Ben ikiz çocuğum olsun istiyorum.

Ne yapmam lazım?

İKİZ gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması, cinsel ilişki sıklığı ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır. İkiz gebelikler özellikle siyah ırkta ve Asyalılar'da fazla rastlanmaktadır. Uzun boylu ve kilolu kadınların ikiz bebek doğurma sıklığı, kısa, zayıf ve yeterli beslenememiş annelere göre yüzde 25-30 daha fazladır. Özellikle 37 yaş en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır.

Kuzey yarım kürede çift yumurta ikiz doğumların büyük kısmının sonbahar aylarında oluşması, bu bölgede kış ve ilkbahar aylarında çoğul yumurtlamaların daha fazla olduğunu göstermektedir. Yine de "Bunlar yapılırsa ikizin olur" demiyoruz. Eşimle ayda 1-2 defa cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimizde 35 yaşını geçtik. Eskiden bu sayı daha fazlaydı.

Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu vs. gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi ilişki isteğine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıları kafana takma. 3 yıldır ağzımda yaralar çıkıyor.

Cinsel organımda da aynı yaralar çıkınca 'Behçet hastalığı' dediler.

Başka bir doktora gittim "Behçet değil" dedi. Ne yapayım?

BEHÇET hastalığı tanısı muayene bulguları ve bazı testlerle, cildiye, göz, kadın doğum ve iç hastalıkları bölümlerinin bir arada tanı koyduğu bir hastalıktır. Tam olgunlaşmamış hastalıklarda bir hastanenin Behçet hastalığı dediği duruma başka bir hastane ekibi Behçet hastalığı değil diyebilir.

Önemli olan aynı ekibin takibinde kalmanız. Oral aft dediğimiz ağız içi yaraları Behçet hastalığında görülür.