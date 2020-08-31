Çocuk meselesi

Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları, çocuk açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doktoru seç, takibe geç. 39 yaşındayım. Adet düzensizliğim oldu. Rahim ağzı kanseri olmaktan çok korkuyorum. Böyle bir hastalığım varsa nasıl anlarım?

RAHİM ağzı kanseri için doktorunuzun kontrolünde yayma dediğimiz rahim ağzı hücre incelemesi yapılmalıdır. Kokusuz ve koyu renkli akıntılar, cinsel ilişki sonrası kanamalar, normal düzenin dışındaki vajinal kanamalar, menopoz döneminde kanama olması ve karın ağrısı rahim ağzı kanserinin işaretidir.

Hiçbir belirti de vermeyebilir. Düzenli kontrollerini yaptır. En iyisi budur. 41 yaşındayım adetlerim düzenli.

Geçenlerde boyun ağrısı için film çektirdim. "Kemik erimeniz olabilir" dediler. Bu mümkün mü?

YAŞINIZ ve adetinizin düzenli olması menopoza bağlı kemik erimeniz olmadığı konusunda bilgi verebilir. Ama birçok nedenle kemik erimeniz olabilir. Kortizaonlu ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, kanser tedavisi ilaçlarının bazıları, şeker tedavisi ilaçları ve psilokolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kemik erimesi yapabilir. Sedef hastasıyım. 3 yıldır ilaç kullanıyorum. Hala geçmedi.

Hep böyle mi devam edecek?

SEDEF dediğimiz hastalık iyi huylu, uzun süreli, tekrarlayıcı ve mikropsuz iltihapla seyreden bir cilt hastalığıdır. Ciltte çizilme, ısırık, sıyrılma, dövme, güneş yanığı gibi hasar olursa 1-2 hafta içinde orada sedeflenme olabilir. Genel hastalık şiddeti de artar. Bu nedenle cildini iyi koruman gerek. Yaz kış güneşlen, tabi üşütmeden. Enfeksiyonlardan korun.

Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar ve bazı antibiyotikler sedefi arttırır. Badem-fındık-fındık yağııspanak, şalgam, pancar, karalahana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye. Doktor takibinde kal. 36 yaşında bir kadınım. Sık sık idrar yolu enfeksiyonum oluyorum.

Bazı ilaçlar kullandım, dokunduğu için devam edemedim. Ne yapmam lazım?

YENİ tedavi düzenlememiz gerekir. Tedavi edilmeyen iltihap, böbrek ve idrar yolu organlarına zarar verir. İlaçlar bedene girince faydasız zararı ortaya çıkar. İdrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır. Mikropları çoğaltıp doğru antibiyotiği bulmak için idrar kültürü ve antibiyogram yaptırmalısın. Veziko Üreteral Reflü dediğimiz hastalıklarda da idrar yolu enfeksiyonları tekrarlayabilir.

Üroloji uzmanı muayenesi de gerekir. Eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi nasıldır?

KADIN bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir.

Bunlar kadının bedeni içinde birleşir.

Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır.

Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları takip etmek gerekir. Herkes erken boşalmadan şikâyetçi. 3 yıldır evliyim. Ben de geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur.

Cinsel işlev bozukluğudur. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş. Doktor kontrolü şart.