Mutsuzum

yaşında 6 aylık evliyim.

Ama mutsuzum. Eşimle birlikte olamıyorum. Sertleşemiyorum.

Hastalığım yok. Hangi doktora gideyim?

CİNSEL tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma "Erektil Disfonksiyon" diyoruz. Erkeklerde yaş ilerledikçe daha sık görülür. Ayrıca şeker hastalığında, damar hastalıklarında, psikiyatrik hastalıklarda ve hormon hastalıklarında daha sık ortaya çıkar. 2025 yılında dünya çapında yaklaşık 332 milyon erkekte görülmesi bekleniyor. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon, kan, yağ ve kolesterolünde yükseklik gibi birçok kronik hastalık sertleşmede soruna neden olur. Üroloji uzmanı bul. Muayene ol. wHocam 3 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz.

Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?

BOĞAZINA bir şey kaçıp tıkansa kadın doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir. Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu "Onur Meselesi" gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik, Semen- Sperm- Meni Sayımı diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır. w5 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum var. Geciktirici jel doktorlar önermedi. İşe yaramaz dediler. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

Cinsel performansın azaldığı, azalacağı, ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham başarısızlığın en büyük sebebidir.

Sen bunları halletmeye başla.

Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.

Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason görüntülemeleri gerekebilir.

Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar. w30 yaşında hostesim. Sık sık seyahat ediyorum. Uzun süredir vajinit tanısıyla tedavi görüyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?

VAJİNİT olma riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Sebeplerin tespit edilmesi çok önemlidir.

Bu nedenle günlük hayatınızı gözden geçirin. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. Örneğin kötü bir kokuyu saklamaya, örtmeye çalışmayın.

Bu doktorunuzu hemen görmenizi gerektiren enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Kadın hijyen spreyleri veya kokulu deodorant tamponlar kullanmayın.

Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın. Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur. Başka bir çeşit enfeksiyon için antibiyotik reçete edildiyseniz mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda doktorunuzla görüşün.

Ayrıca mutlaka şeker yükleme testi yaptırın. wTansiyon hastasıyım. 4 yıl önce kalp krizi geçirdim. Dişlerim ağrıdı. İltihap varmış. Antibiyotik verdiler. Hastalığıma zararı olur mu?

SADECE dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun içinde tedbir almalısın.

Çürük diş tüm bedeni ilgilendirir.

Çekim öncesinde bir kez iç hastalıkları muayenesi gerekir. Kan ve kanama testleri, EKG, tansiyon düzenlenmesi değerlendirilir. Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç. Dişin uyuşması için kullanılan ilaç kalp krizi geçirenlere uygun olsun. Diş çektirmeden 3 gün önce Aspirin gibi kan sulandırıcılarını kes. Diş çektirme ağrılı ve zorlu bir işlemdir. Sonrasında çeşitli nedenlerle ilaç ve serumlu müdahaleler olabilir. w19 yaşında bir bayanım. Son zamanlarda başımın tek bir yerine ağrı giriyor. Aniden başım dönüyor. Bir hastalığım olabilir mi acaba?

TEK nokta baş ağrıları daha çok, migren, görme bozuklukları, kan şeker düşmeleri ile ilgili olabilir. Ani baş dönmesi ve beraberindeki kramp şikâyetleri de kan şekeri düşmelerinde görülebilir.