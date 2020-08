Huzursuzum

23 yaşında bir bayanım. Memelerim arkadaşlarımın memelerinden hala küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla sorunumu çözebilir miyim?

ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Özellikle östrojen, tiroid fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltte kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Yani sadece şimdi değil daha sonra da şikayete neden olabilecek tespitleri yapmalıyız.

Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları, terleme atakları ve psikolojik dengesizlikler görülür. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi. 24 yaşındayım. Astım oldum. Aspirin astım atağını tetikler mi?

YETERLİ tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikâyetlerin ortaya çıkması ya da bu şikâyetlerin artması ve bu durumlara solunum fonksiyon bozukluklarının eşlik etmesine ASTIM ATAĞI denir. Aspirin, diğer bazı ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, ise astım atağını tetikleyebilir. ne olduğunu bilmeden ilaç içilmez. Babam 52 yaşında. Ani göğüs ağrısı oldu. Gece hastaneye gittik.

Acil anjiyo yaptılar. Stent taktılar.

Yine tıkanabilir dediler. Taktıkları malzemeleri ilgili olabilir mi? Fark ödemedik de?

HAYIR. Resmi kurumlar uluslararası kabul görmeyen tıbbi malzeme kullanmazlar. Farklı markalı malzemede kullanılsa riskler olabilir. Stent işlemi sonrasında damarın, pıhtı veya plağın bir parçası ile tekrar tıkanması söz konusu olabilir. Acil olarak tekrar balon veya stent yapılma veya bypass cerrahisi gerektiren ani tıkanma oranı %2 civarındadır. Ani tıkanma gelişen hastaların %3-4'ünde akut miyokard infarktüsü (kalp krizi) gelişebilir. Ayrıca yavaş yavaş tekrar tıkabilir. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, damardaki darlık uzunluğunun 20 mm'den fazla olması hallerinde yavaş tıkanma olabilir. Eve tansiyon aleti aldık. Tartışma başladı. Yok sağdan ölçülür yok soldan ölçülür. Hocam tansiyon ölçümü hangi koldan yapılır?

KAVGA etmeyin de hangi koldan ölçerseniz ölçün. Şakası bir tarafa ilk seferinde her iki koldan da ölçüm yapın. Hangisi yüksekse takibi de o koldan yapın. Her iki kol ölçümünde büyük tansiyonda 2 den fazla fark varsa, mesela sağ kol büyük tansiyonu 15 sol kol büyük tansiyonu 12 ise farklı bir kalp damar hastalığı açısından araştırmak gerekir. Küçük tansiyon için ise her 2 koldaki fark 1'den fazlaysa da araştırma gerekir. Hocam ben geçen ay bir akşam bakla yedim. Cinsel güç için. O gece iyiydi. Daha sonra gaz yaptı. Şimdi baklanın bir süresimi var. Erken mi yedim?

CİNSEL istek arttıran yiyecekler afrodizyak diye bilinirler. Bakla da bu konuda bilinen bir gıdadır. Ama çok fazla yiyip çok fazla performans beklenirse ilaç gibi yan etkiler yapmış olabilir. Başka gaz yapıcı sebeplere ilave olmuş olabilir. Stres cinsel aktiviteyi etkileyen en önemli faktördür.

Moralin ve isteğin iyi olursa, eşinde bu konuda aynı hisleri paylaşıyorsa ekmek de yesen sıkıntı olmaz. Tabi fazla olmamak kaydıyla. Hocam eşim de ben de şişmanız.

Çocuğuma öğretmeni 'obez' dedi.

Doğru mu?

DOĞRU olabilir. Dünya sağlık örgütü "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi" tarifine obezite diyor. Şişmanlık dediğimiz şeyde bu.

Hesapla bakıldığında beden kitle indeksi hesaplanıyor. Öğretmenimiz bunu hesaplamış olabilir. Aile şişmansa çocukta şişmanlık yani obezite görülme riski artıyor. Bir an önce tüm aile için tedbir alın. Beslenmeyi düzenleyin.