Dikkat sorunu
Hangimizin doktora gitmesi lazım?
BU durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Hanımının bu durumdan şikayeti var mı diye sormak lazım. O da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın.
Bu halin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın.
Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen, ürolojiye muayene ol. 28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Endişeleniyorum.
Sebebi nedir?
DOKUNMAK tek başına bir cinsel uyaran değildir. Görme, koklama ve hayal etme de beyni cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimaller gözden geçirilebilir. Eşim ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor.
Ürolojiye gitti. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki testesteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkekler de yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda da erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın.
Doktor 'Olabilir' demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgün ve sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri ve iş temposu azalabilir. Hanımla 48 yaşında evlendik. Hadi bakalım derken bitiyorum. Galiba erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmesinden bir dakika sonra meydana gelen ve geciktirilemeyen duruma erken boşalma denir.
Kadınlarda orgazm, birleşmeden 2-14 dakika sonra olmaktadır.
Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji, psikolog ve psikiyatrist desteği gerekebilir. Ağzım kokuyor. Bu nedenle eşim salonda yatıyor. Dişçiye gittim, geçmedi.
Lütfen bir yol gösterin bana.
KÖTÜ ağız kokusuna, halitozis denir. İstenmeyen, rahatsız edici kötü koku anlamına gelir.
Mahcubiyete, sosyal ve psikolojik problemlere sebep olur. Dişlerin arasında yemek artıklarının birikmesi, diş taşı, diş eti hastalıkları, dil hastalıkları, yiyecek, içecek ve ilaçlar, sigara, açlık, diyet, sinüzit gibi üst solunum yolu hastalıkları, kulak, burun ve boğaz hastalıkları ile akciğer hastalıkları ağız kokularına neden olabilir.
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