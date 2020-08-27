Aşkımı geri istiyorum

Şişmanım ve sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor.

Cinsel hayatım iyi değil. Zayıflasam düzelir miyim? Bana yardım edin...

ANLATTIKLARINA göre uyku apnesi dediğimiz durumdasın.

Sigarayı bırak ve kilo ver. Ancak bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir.

Ayrıca cinsel hayatı olumsuz etkiler.

Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile var. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Su içmeyi unutma. 3 ay önce işe başladım. Yorgun kalkıyorum diye doktora gittim. "Dişlerini gıcırdatıyorsun" dedi. Yani şimdi diş gıcırdatması ile bunun ne alakası var?

ANLATALIM. Gündüz ve/ veya gece diş sıkma rahatsızlığına bruksizm denir. Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde ağrı, dişlerde kırılma ve dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalar yapabilir. Yani gece stresli bir uyku, beraberindeki beden kaslarının da kasılması ile yorgun kalkabiliriz. Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir. Bruksizmde dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir. Genç bir kadınım. Boyum 167 santim.

Kilom da 83. Obez miyim? Arkadaşlarım "Zayıfla" diye baskı yapıyor...

SEN obezsen arkadaşların perhiz mi yapacak? Şaka bir yana Beden Kitle Endeksi (BKİ) hesaplamasına göre aşırı kilolusun.

BKİ oranın 29.8... Yani bir iki kilo sonra obez olacaksın. Kendi beslenme şeklini ve hayatını gözden geçir.

Başkalarına bakarak hayat planı yapma. Yoksa yaz gelirken kilo verir, kış gelince kilo alırsın. Fazla ekmek yiyorsan azalt. Şekerlileri azalt. 51 yaşındayım. Şeker hastasıyım.

Ağzım pis kokuyor. Doktorlara gittim olmadı. Dişlerime bile bakım yapıyorum.

Peki bu koku nereden geliyor?

YEMEK sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. Yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asitli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit ve yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir. Bu tanıları bir kenara yaz. Tekrar doktoruna başvur. w25 yaşındayım. Çok sigara içiyorum. Arkadaşım "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Doğru mu?

EVET. Sigara, erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir.

Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.