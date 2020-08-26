Evleneli 4 ay oldu. İlişkiye girmeden önce bal ye, üzüm şerbeti iç dediler.
İçtim ama elim ayağım titremeye başladı.
Aşk da yarım kaldı. Yardım edin...
BAL, şerbet sonrası el ve ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir.
Bu da şikâyetlerini izah edebilir.
Şeker düşmesi, ilişki performansını düşürebilir. 'Yine olmazsa' diye düşünmen de sıkıntıyı arttırır. Hemen şeker yükleme testi yaptır. İç hastalıkları uzman takibine gir. 25 yaşındayım. Babam üç ay önce kalp krizi geçirdi. Ayrıca gut hastalığı var. Doktor yediklerine dikkat etmesi gerek dedi. Neler yedirelim?
ÖNCELİKLE babanı diyetisyen takibine sokalım. Çok yağlı, hamurlu sofralar istemiyoruz. Sebzesiz sofra kurulmasın. Kan şekeri (glikoz), kolesterol, üre, B ve D seviyelerine uygun beslenmen önemli olacak.
Özellikle gut için zencefil, kuşburnu, vişne ve mısır püskülü çayı düzeltici olarak kullanılabilir.
Hareket etmesi de en az beslenmesi kadar kıymetli. İdrar söktürücü haplar gut hastalığını arttırabilir.
Takipte dikkat edin. 20 metrekare bir işyerimiz var. İki kişi çalışıyoruz. Corona'dan korunmak için maske takalım mı?
EVET. Maske takın. COVİD-19 veya Coronavirüs özellikle kapalı alanda uzun süre bir arada kalınan durumlarda bulaşma riski artan bir hastalıktır. Uzun süre kapalı alanda çalışan herkes mutlaka maske takmalı. Siz maske takmazsanız Corona da sizi takmaz. Hasta eder. 36 yaşındayım. Stresten gece uyuyamıyorum.
Ağrılarım için tahlil yaptırdım.
Romatizmam yokmuş. İlaçsız öneriniz varsa yaptırmak isterim...
ANLATTIKLARINDAN yola çıktığımızda Fibromyalji diyebiliriz.
Yoğun stres ve kalitesiz uyku şikayetlerin tekrarına neden olur.
Kupa masajı ve mıknatıs detoksu yapılabilir. Akşamları yatmadan melisa ve papatya çayı içebilirsin.
Şerbetle çözülmez
Evleneli 4 ay oldu. İlişkiye girmeden önce bal ye, üzüm şerbeti iç dediler.
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