Ne zaman başlandı ki!

3 ay önce evlendim. Almanya'ya yerleşeceğim. Düğünden beridir eşimle beraberken ha deyince bitiyorum.

Eşim 'bitti mi' diyor. 'Bitti' diyorum.

'Ne zaman başladın ki' diyor.

Yani işler sıkıntılı. Ne yapabilirim.

Önce erken boşalma nedir onu anlatayım. Sürekli olarak olan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel-ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma "Erken Boşalma" diyoruz. Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yaklaşık % 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.

Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.

İç Hastalıkları-Üroloji-Psikolog- Psikiyatrist desteği gerekebilir. 32 yaşında bayanım 3 yıllık evliyim.

6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Menopoza mı giriyorum?

Cinsel isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumda hemen aklımıza gelmez.

Bununla beraber gün içindeki Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.