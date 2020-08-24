Menopoz hakkında
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.
Menopoz bir dönem değil, görülen son adet kanamasının adıdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır.
Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cİlişki ciddi ağrılara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
66 yaşındayım. Şişmanım ve diyabet hastasıyım. Corona'dan korunmak için zatürre aşısı yaptırmam şart mı?
65 yaşından büyüklere kronik hastalıkları varsa zatürre aşısı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Sizi takip eden bir doktor varsa onun vereceği karar da önemli. Aktardıklarına bakılırsa şişmanlık ve şeker hastalığın mevcut. Bu nedenle yaptırman uygun olur. Ama Corona'dan veya Corona'nın yapabileceği zatürreye karşı korumaz.
Zayıflamak istiyorum. Diyet yaparsam Corona'ya yakalanma riskim artar mı? Çünkü annem kızıyor.
BOY ve kilon önemli. Bilgisayarlı tartı ile analiz yapmak uygun olur. Bazı tıbbi çalışmalara göre 'şişmanlık' Corona'ya yakalanma riskini arttırıyor.
Bu nedenle zayıflaman gerekecek kadar şişmansan esas riskin bu. Annen korkmasın. Corona'ya yakalanmamak için zayıflamam gerekiyor diyebilirsin.
25 yaşında bir kadınım. Kendimi çirkin buluyorum. Hiçbir erkekle ilişkim olmadı. Evlenirsem kimse beni beğenmez diye düşünüyorum. Ne yapacağım?
MERAK etme yalnız değilsin. Senin gibi düşünen, yanlış bilgi ve zannederek hayattan korkan bir çok okuyucumuz ve hastamız var. Özellikle cinselliği konuşup, uzmanına danışmaktan kaçınmak alışkanlığı yaygın.
Cinsellik, ilk önce kendini tanımakla başlar ve ancak kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan karşısındakine de bu olumlu duygularla yönelebilir.
Cinsel hayatın sağlıklı ve iyi olmasının ilk şartı bunu istemektir.
21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi. Nedendir?
ECZACIMIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde içilen bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.
Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir. Doktora danışmalısın.
55 yaşındayım. Kolesterolüm yüksek çıktı. İlaca başladım. Şimdi bacaklarım ağrıyor. İlaçtan mıdır?
YAPAR. Kolesterolü düşürmek için kullanılan 'Statin' grubu ilaçlar bazen yan etki olarak kas hasarı yapabilir. Bu da ağrılarla kendini belli eder. Çok iyi tespit etmişsin. İlacı kes. Doktoruna git. Bazı kan testleri yaptırmalısın.
62 yaşındayım. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Doktordan çekiniyorum. Bu yaşta hala ne istiyorsun derse ne derim?
DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.
Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir.
Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.
İki hafta önce ağrı kesici içtim. Sonra dışkım siyahlaştı. Bulantım oldu. Arkadaşım "Mide kanaması geçirmişsin" dedi. Doğru olabilir mi?
OLABİLİR. Ağrı kesici ilaçların en önemli yan etkilerinden biri sindirim sistemi kanamalarıdır. Yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsak kanamaları yapabilir.
Eğer iltihap ülser varsa daha da kolay kanama meydana gelebilir. İç hastalıkları uzmanına git. Üst ve alt sindirim sistemi endoskopisi için muayene ol. Bazı kan testleri de gerekir.
Dışkını takip et. İlaç kullanmadan da kanama geçirme ihtimalin var.
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