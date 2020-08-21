Eskisi gibi değil

3 aydır ilişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Yaşım 65.

Kadınların menopozu varmış. Erkeklerin de oluyormuş. Ben ondan mı oldum?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde 60 yaşından sonra andropoz başlayabilir. Bu durumda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar... 3 aydır eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum.

O da sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Ne yapayım?

SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vajinismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları, tekrarlayan istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşmadan çözmek zor. 47 yaşında bir kadınım. Evliyim ama hiç doğum yapmadım. Meme kanseri riskim olur mu?

BEN geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka.

Ailesinde meme kanseri bulunması, kadınlarda kanser riskini 2.5 kat artırır. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde menopoz öncesinde kanser ortaya çıkması gibi durumlar da kanser riskini 4 kat artırır... Üç aylık hamileyim. 'Balık yağı al' diyen var, 'Alma' diyen var.

Alayım mı?

Gebelikte omega-3 ya da daha yaygın bilinen adıyla "balık yağı" almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33'ten yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Yani en azından zararı yok.