Bir anda oldu korkuyorum
Siz daha önce bitki yağı tavsiye etmiştiniz. İyi gelmişti. Ne önerirsiniz?
Var. Kudret narı yağı. Yapılan çalışmalarda charantin, polipeptid p ve visin maddelerinin kan şeker dengesini olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Fitoterapi uygulayan doktor takibi şart. Bize başvuran hastalarımıza kişiye özel tedavi veriyoruz. Doğru hazırlanmış kudret narı yağı kullanılabilir. Ozon yaptırmak istiyorum.
Bağışıklığımı kuvvetlendirmem lazım.
Hemen yapmam lazım. Yapar mısınız?
Öncelikle hastaların ihtiyacı olan tedavi planlanır. Ona uygun ozon tedavisi seçilir. Sonra uygulanır.
Sağlıklı kişilerde bağışıklık kuvvetlendirici olarak ozon aşısı veya genel ozon uygulaması yapılır.
Ancak kaygı ve korku bağışıklık sistemini zayıflatır. Paniktesin diye düşünüyorum. Kaygını azalt. Ozon yapılır. Panik yok. Ozon tedavisi bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı bağışıklığı güçlendirir. 3 hafta önce kafayı sıyırıyordum.
Acayiptim. İstemedim ama doktora gittim. Depresyon hapı verdi. 17 saat sonra akşam evdeyken erkekliğim sertleşti. Ama kendi kendine oldu.
İyice kafam karıştı. Ağrı da oldu.
Gece yarısına kadar ne yapacağımı bilemedim. Ne yapmalıyım?
Ucuz atlatmışsın. Bu duruma Priapizm diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Priapizm ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.
Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Hemen Üroloji uzman muayenesi ile başla. Depresyon ilacı için yazan doktorla konuş.
Her şeye de kafanı bozma. Paniğin azalmazsa, başka sıkıntılarda eklenir. Bu da geçer. Takma. Kemik erimem var. İlaç kullanmak istemiyorum. Yoğurt yesem geçer mi?
Yoğurdu sevdiğin için ben de senin tercihini çok sevdim. Ben de yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim.
Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım.
Son kullanma tarihine mutlaka bakarım. Plastik kaplar da alacaksam plastik kabın altındaki numaraya bakarım. Rakamı varsa alırım.
Yoksa almam. Keçi yoğurdu, manda yoğurdu da önemli. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir.
Ama tedavinin yerini tutmaz.
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