Utanıyorum

Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?

Kadınlarda karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.

Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.

Daha 36 yaşındayım. Ama unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Evli misin bekar mı? Yazmamışsın.

Duruma göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı, depresyon durumları unutkanlık sebepleri.

Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin.

En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemli. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, portakal, greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi bol antioksidan içeriyor. Yani hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.

Sağ akciğerim alındı. Tek akciğerle yaşarken nelere dikkat etmeliyim, nasıl beslenmeliyim?

Hangi hastalıktan dolayı ameliyat edildiğin çok önemli. Özellikle toplu yaşanılan yerlerde üst solunum yolu enfeksiyonu kapma riski artar. Hasta ziyaretlerini telefonla yapın. Uyku düzenine dikkat. Tansiyon ölçümünü ihmal etme. Burun tıkanıklığı var olan akciğerinden faydalanmanı azaltır. Yeşil sebze meyveden zengin beslen.

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?

Her erkekte prostat bezi vardır.

Tekrar ediyorum: "Prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir." 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikâyet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikâyetlerle kendini gösterir.