Sakin ol

Evleneli 4 ay oluyor. Hanımla o işi yapmadan 'bal, üzüm şerbeti iç' dediler. Tam başlarken elim ayağım titriyor. Ter atıyorum. Eşim 'sakin ol' diyor. Ama sakinim. İstemeden oluyor. Beni bir kurtarın size zahmet.

Bal, şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikayetlerini izah edebilir. Ayrıca şeker düşmesi cinsel ilişki performansını düşürebilir. Yine olmazsa diye düşünmende sıkıntıyı arttırır.

Hemen şeker yükleme testi yaptır.

İç hastalıkları uzman takibine gir. 11 haftadır gebeyim. Bulantıdan bunaldım. Bu bulantı için ilaç kullanmam gerekir mi?

En sık rastlanılan gebelik şikayetlerinden biri bulantı kusmadır.

Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2-3. aylarda oldukça artar. Sonra yavaşlar. Küçük bir bölümünde şikayetler sadece sabah saatlerinde görülür. Hiç doğum yapmamış, genç, sigara kullanmayan, çoğul gebeliği olan, aşırı kilolu ve çalışmayan kadınlarda daha sık görülür. Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil dengeli tüketilirse faydalı desteklerdir.

Ancak bir iç hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanı takibiyle başka bir hastalığa ait bulantı olup olmadığı netleştirilmelidir. Beraberinde ilaç kullanımın düzenlenmelidir.

Kafana göre ilaç kullanma. Hocam az kaldı evleniyorum.

Sıkıntım büyük. Cinsel organım küçük. Bir sıkıntı çıkar mı. Gelin bu duruma ne der. Boşanır mı diye korkuyorum?

Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır.

Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.

Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak içinde cinsel organının uzun olması gerekmez. birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. ayrıca Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Gelin hanımın ne diyeceğine gelince doğrusu bilemem. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesi yapar mı?

Uzun süreli kullanımlarda yapar.

Kemik erimesi yani osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur. Kemik kırılması riski artar.

Erkeklerde de olur. Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı %0.25-1'dir. Kemik kütlesindeki her %10'luk düşüş kırık riskini 2 katına çıkarır. Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması sonrası ve hareketsizlikte kemik erimesi artar.