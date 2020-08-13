Hocam şişmanım. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Bir de ilişkide eskisi gibi başarılı değilim.
Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?
Anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Sigarayı bırak, kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün.
Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir.
Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.
Yeterince su içmeyi unutma. Çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır. 41 yaşındayım. 2 hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar.
'Menopoza girersin' dediler. Nasıl anlarım?
Komşular mı yoksa doktorlar mı dedi? Genellikle komşular hemen menopoza sokar. Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur. Menopozun kelime anlamı son adet demektir.
Tipik olarak boyun ve göğüs kısmından başlayıp yüzün yukarısına yayılan sıcak basması, gece terlemeleri, sinirlilik, uykusuzluk ve çarpıntı bu dönemde sıkça rastlanan şikayetlerdir.
Başarılı değilim
Hocam şişmanım. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Bir de ilişkide eskisi gibi başarılı değilim.
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