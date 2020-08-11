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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 11 Ağustos 2020, Salı

Aşkta depresyon

Altı yıldır depresyondayım. Üç aydır ilaç kullanıyorum. Hanımla bir araya gelemiyoruz. Eşimden soğudum. Bana yardımcı olun. Ailemi kurtarın.
UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap. Eşim 39 yaşında. Yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat oldu. Rahimi ve yumurtalıkları alındı. Artık adet görmüyor. Menopoza da girmiş. "Bana dokunma" diyor. Ne yapmalıyım?
VAR olan durum sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Aniden hormonal olarak da farklı hale gelmiş. Rahim de alındığında artık kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir.
Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir.
Cinsel istek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok. Hatta orta yaş Bayanlarda her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik sözkonusu olabiliyor. Artık bu çocuk sahibi olma ihtimalinin olmaması bazı bayanlarda daha rahat ilişki süreci başlatabiliyor. Prostatım var. Üroloji uzmanına gittim, küçük olduğunu söyledi.
Başka bir üroloji uzmanıysa ilişkiye giremeyeceğimi söyledi. Gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Neden ilişkiye giremiyorum?
PROSTAT bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz. Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa, tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA, tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim.
Bu ara günde en az 2 avuç Kabak çekirdeği ye. Pişmiş domates mutlaka tüket. 27 yaşında kadınım. Üç ay önce evlendim. İlişkiden sonra cinsel organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum.
Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Ayıp olmaz. İlişki öncesi hazırlık şart...
Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. 49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum.
Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?
ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler USG, testosteron, TSH testleri yapılmalı. Ayrıca Tam kan sayımı, şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur.
Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır. 56 yaşındayım. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir?
Neden böyle oluyor?
CİNSEL İlişki tek kişilik bir uygulama değildir. Eşiniz geç boşalıyorsa, siz "Erken boşalıyorum" diye düşünebilirsiniz.
Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalmalar olabilir.
Cinsel organ hassasiyet artışları da aynı şikayete neden olabilir. Geciktirici kremlere başvurulabilir

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