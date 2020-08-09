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2 yıllık evliyiz ama cinsel yaşantımız fena değil. Daha heyecanlı olabilmesi için değişik şeyler yapmak istesem eşime söylemeli miyim. Yoksa sürpriz mi yapmalıyım?

AKLINA geleni eşinle tabi ki paylaş.

Haberi olmadan yapma imkanın yok.

Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu. "Fantezi" kelimesinin anlamı "sınırsız hayal" demektir.

Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir.

Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.

Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eşimle birlikte olmak istiyorum.

Ancak enerjim yetmiyor. Ekmek de yiyorum ama olmuyor. Ne önerirsiniz?

SIKINTI, kaygı ve gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu da enerjini yer. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebze-meyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğünde de bu şikayetler olur. İhmal etme iç hastalıkları uzman takibine gir.

Dört aylık evliyiz. Ne zaman ilişkiye girsek hanım bağırıyor. "Niye bağırdın?" diyorum. "Bilmiyorum" diyor.

Doktora mı götürsem ne yapsam?

EVET. Kadın hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Cinsel organına ait yapısal farklılıklar, kuruma ve yara gibi durumlar netleşsin. Vaginismus dediğimiz hastalık var mı belirlensin.

Ayrıca psikolog değerlendirmesi yapılsın. Haz aldığı için sesli tepki veriyorsa bu konuda da bilgi alsın.

Ozon tedavisi cinsel gücü artırır mı?

Artırırsa yaptırmayı düşünüyorum.

Önerir misiniz?

OZON tedavisi 112 yıldır kullanılan bir tedavidir. Etki süresi uzundur.

Ancak sihir değildir. Uzun vadede enerji artışı yaparak cinsel performans azalmalarına katkı sağlar. Sabırsızlık; ilişkide erken boşalma, ereksiyon süresinde kısalma ve kan şeker düşüklüğü ihtimalinde artış gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Sakin olun. Kendinize güvenin. Acele etmeyin...

37 yaşında erkeğim. 2 yıllık evliyim.

Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?

HASTALIK tetkik planlaması, hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için üroloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; semen analizi, FSH, LH, TESTOSTERON, PROLAKTİN,

TSH testleri istenebilir..