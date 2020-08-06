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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 06 Ağustos 2020, Perşembe

Dakika sorunu

Ben çok bunaldım. Gencim, başarılıyım, para kazanıyorum. Ama eşime gelince ilişkide 1 dakikada bitiyorum. Neden başaramıyorum?
Sertleşme sorunu çok sık rastladığımız bir sorundur. İş ve para kazanma yüksek kaygı, yorgunluk, kan şeker düzensizliğine neden olabilir.
Acelecilik alışkanlığı oluşur. İlişki bu şartlarda sertleşememe ile sonuçlanabilir.
Ayrıca alkol alımı, depresyon, tansiyon düşüren-ağrı kesen antidepresan ilaçlar, kokainamfetamin içeren ilaçlar, stres, kızgınlık, şişmanlık, cinsel isteksizlik sertleşme sorunları yaratır. İlişki bir görev değildir. Tek kişilik değildir. Korkma, panikleme.
Germe, gerilme. İç hastalıkları uzmanına git. Genel muayene ve tetkiklerin yapılsın.

Babam 57 yaşında. Ben 28 yaşındayım. 1 ay önce babam felç geçirdi. İlişki sırasındayken olmuş.
Yeni evlendim. Ben de ilişkide felç olur muyum? Korkmaya başladım. Ne yapmalıyım?
Önce korkma. Korku tek başına riski arttırır. Kesinleşmiş risk faktörlerinden biri yaştır. 55 yaşından sonraki her on yılda felç olma riski 2 katına çıkar. Yaşın genç. Hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, insülin yüksekliği, tıkayıcı kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tıkayıcı damar hastalığı, kalp ritim bozukluğu, şişmanlık, hareketsizlik, menopoz hormon tedavisi durumları felç geçirme riskini arttırır. Bir kez iç hastalıkları uzmanına muayene ol. İlişki sırasında yarı tokluk hali, dinlenmişlik, sakinlik şart.
Gergin şartlarda çok aç-çok tok-yorgun haller çeşitli hastalık risklerini arttırabilir. Baban hastalık ve risklerini kontrol etmediyse cinsel ilişkide bu hastalık gelişmiş olabilir.

Şişmanım ben. Biraz fazla 112 kilo yani. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?
Beklediğin etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık.
Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Troid testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim.
Ayrıca ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren. Diyet takibine gir.

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