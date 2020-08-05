Menopozda mutluluk
MENOPOZDA kemik erimesi için tedbir almanız önemli. Aspir yağı, kemik erimesinde tedavi olarak önerdiğimiz bir yağ. Kan sulandırıcı etkilere sahip. Kolesterol yüksekliğini azalttığı bilinir. Yani kalp hastalığı, kolesterol, damar tıkanıklığı ve kemik erimesi tedbiri almak istiyorsanız aspir yağı alın. Sabah akşam bir yemek kaşığını sofranızda tüketin. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar doktor takibi olmadan kullanmasın.
29 yaşındayım. Çocukken kaza geçirdim. İki kaşımın ortasında yara izim var. "Botoks yaptır" dediler. Botoksla yara izi geçer mi?
BU durum 'Skar' dediğimiz yara sonrası iyileşme izi. Bu iz doktor tarafından incelenmeli. Alın bölgesi kasların durumu değerlendirilmeli. Botoks, dolgu, Derma-Pen (micro iğneleme), nöral terapi gibi uygulamaların hangisinin veya hangilerinin işe yarayabileceği planlanmalı. Doktorunla konuşarak karar vermelisin.
Babamın hafızası zayıflamaya başladı. 72 yaşında. Parkinson belirtisi olabilir mi? Tedbiri var mı?
UNUTKANLIK hemen Parkinson'a işaret kabul edilmez. Demans veya bunama dediğimiz sürecin erken belirtisi olabilir. Yine de kan şekeri, tansiyon ve tiroit çalışması gözden geçirilmeli. Uzun vadede damar düzenleyici, dolaşım düzenleyici destek ilaçlar ve antioksidan bitkisel destekler verilebilir.
Annem 61 yaşında. Sağ dizi ağrıyor. Hareketle çıtırtı geliyor. Korkudan doktora gitmiyor. Ne yapalım?
BU şikayetle başvuran hastalarımızın çoğunda kireçlenme karşımıza çıkıyor. Özellikle diz eklemi içine PRP, ozonlu PRP ve Hyalüronik asit gibi tedavi edici, destekleyici uygulamalar yapıyoruz. Şişmansa zayıflatıyoruz.
Kıkırdak destekleyici ilaçlar veriyoruz.
Annen korkmasın. Muayene olsun.
49 yaşındayım 7 yıldır şekerim var. Eşimle beraber olurken sertleşme sorunu yaşıyorum. Yardım edin.
CİNSEL yaşamınızı normal bir şekilde sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemli. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek, cinsel hayatı iyileştirebilir. Uzun süren yüksek şeker düzeyi sizi yorgun düşürebilir.
Yeni evliyiz. Hanım ilişkide zorlanıyor. Daha olmadı. Ben ısrar etmiyorum. Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum. Ne yapayım?
EŞİNLE bu konuyu konuşmalısın.
Tıbbi destek için iç hastalıkları, kadın hastalıkları uzmanı veya psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış.
Şimdi çözüm zamanı.
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