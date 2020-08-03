Sürekli isteksizim

25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Çok sigara içiyorum. Arkadaşım "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Doğru mu?

EVET. Sigara, erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.

Yol yakınken tekrar düşün.

Hocam yaşım 49. Kanda prostat testi yaptırdım. "Kanser olabilirsin" dediler. Benim şikayetim de yok. Moralim çok bozuk. Ne yapmalıyım?

ANLADIĞIMA göre total PSA testi yaptırmışsın. Test sonuçları tek başına tanı koydurmaz. Bu test sadece kanserde yükselmez. Prostat iltihabı, idrar yolu ameliyatları ve sonda takılma sonrası da kanda yüksek çıkabilir.

Üroloji uzmanına muayene ol. Üriner sistem ultrasonu çektir. İdrar tahlili yaptır. Hala şüphe olursa prostat biopsisi gerekebilir. Korkmak işe yaramaz.

Hatta hastalıkları ilerlettir.

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Sürekli ilişkiye girmek istiyor. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğaldır. Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir.

Bu durumda bu istek, yaşama isteğine işaretidir. Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir.

Cinsel ilişkiye engel değildir.

Bir süredir sıkıntım var. Depresyon hapı alıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Ne yapmalıyım?

OLMAZ. Her ilaç, her şeye iyi gelmez.

Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. "Niye ben? Ben bunu hak etmedim!" gibi sorular hem boş hem de cevabının bir işimize yaramadığı sorulardır. Eğer kendi başına çözümler üretemiyorsan mutlak psikiyatri uzmanına muayene randevusu al.

Evleneli 2.5 yıl oldu. Erken boşalma sorunum var. Beş dakikada bitiyorum. Haftada iki kez oluyor, onda da bir şey anlamıyoruz. Ne yapalım?

ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.

Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse psikolojik destek al. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.

DÖRT yıllık evliyiz. Dört aydır ilişkide ağrı hissediyorum. Çok canım yanıyor. Ne önerirsiniz?

TESPİTİNİZ çok önemli. Hemen kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.

Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (rahim, tüp ve yumurtalıklarda), endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği sebep olabilir.

53 yaşında erkeğim. Beyin kanaması geçirdim. Tedavi oldum iyileştim. Şimdi ilişkide mutlu değilim. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Yardım edin.

ÖNCELİKLE geçmiş olsun. Başlangıç olarak ürolojik muayene olun. Ardından mutlak iç hastalıkları uzmanı muayenesi şart. Var olan hastalığınızın nelere müsait olduğunu öğrenin.

Kullandığınız ilaçların cinsel performansı azaltıcı etkilerini de değerlendirmeliyiz.

Takibe başlayın.

37 yaşındayım. Üç yıldır evliyim. Alerji şikayetlerim başladı. İçtiğim ilaç da erkekliğimi bitirdi. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Erkeklik haplarından alsam zarar verir mi?

ALERJİNİN sebebini bulmalıyız. Alerji hapı kullanarak, dozu arttırarak kalıcı tedavi olamayız. Ayrıca alerji haplarının fazla kullanımı sonrası da iktidarsızlık ortaya çıkabilir. Mesleğe bağlı alerji varsa gereğinde mesleği bırakmak ihtimalide düşünülebilir.