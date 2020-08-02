Ayıp olur mu

Şimdi zamanı mı bilmiyorum. Kurban Bayramı'ndan sonra evleneceğim. Ama sünnet olurken sünnetçi çok kanatmış. Çocuğum olmazsa geline ayıp olmaz mı?

SÜNNET çok önemli tıbbi bir uygulamadır.

Hem ruhsal hem bedensel etkilenme söz konusudur. Kanama neden fazla oldu? Bilmek lazım. Kime göre fazla kanamış bu da belli olmaz.

Ancak önce üroloji sonra iç hastalıkları uzmanına git. Üreme organın normal özelliklere sahip mi? Öğren.

Sonra kanama testlerini yaptır. Eğer hem seni hem de gelin hanımı düşünüyorsan hemen soruların cevaplarını bul.

Hocam, hazımsızlığım var. Kurban etiyle artıyor. Nerdeyse ağzıma geliyor. Nane kullanayım mı?

NANE, gaz azaltıcı, spazm çözücüdür.

Ödemi de azaltır. Ancak bu faydaları sağlayan tıbbi nane dediğimiz cinsidir. İçindeki başta mentol olmak üzere diğer etken maddelerle ortaya çıkar. Ama reflüsü olanların nane kullandıktan sonra reflüsü artabilir.

Dikkat. Ayrıca nane etin sindirimini kolaylaştırır. Safra salgısını arttırır.

Safra kese taşı olanlar dikkatli kullansınlar. Şikayetlerine bakılırsa sende reflü var. Az az ye, sık sık ye.

Dinlenmemiş kurban eti sindirimi zor olur. Dinlenmiş kurban eti ye. İyi çiğne. Yemekten sonra yatma, yürü.

Kimyon kullan. Rezene ve papatya çayı içebilirsin.

Ozon tedavisi cildimi güzelleştirir mi. Krem kullanayım mı?

OZON tedavisi hücre yenileyici özelliği olan bir uygulamadır. Cildin sağlıklı olması güzel olması demektir.

Ozon sauna uygulamaları, ozon sabunu, ozonlu cilt kremleri kullanabilirsiniz.

Ancak cildine iyi bakmazsan, çok ve karışık kozmetik ürün kullanırsan, D-B-E-A vitamin eksikliği yaşarsan, stres yaparsan tek başına ozon cilt güzelliğin için yeterli olmaz.

Cilt sağlığı için bize başvuran hastalarımızın başta troid çalışması olmak üzere genel durumlarını tespit ediyoruz.

Eksik vitamin, mineral var mı araştırıyoruz. Kişinin bedenine göre tespitlerle beraber Ozonlu uygulamaları tavsiye ediyoruz.

Ülserim var. İlaç içmekten bıktım. Neden ülserim geçmiyor?

GEREKENLERI yapmazsan bıkmaya başlarsın. Hayatını ülsere göre düzenle.

Sigara içiyorsan bırak. Alkollü içeceklerden kaç. Ağrı kesici ilaçlar kanma bile yapabilir. Komşu reçetesi ile leblebi gibi ağrı kesici kullanma.

Düzenli uyu. Yeterli ve dengeli beslen.

Az az ve sık sık yemek ye. Posalı gıdaları unutma, ye. Çok tuzlu yemek yeme. Gazlı ve asitliği yüksek gıdalardan uzak dur. Aşırı sıcak ve çok soğuk yemeklerden sakın. Yemeklerini iyi çiğne. Ve tabi ki sıkıntı ülseri azdırır unutma. Çay, kahve içip ülser geçer diye bekleme geçmez.

Şişmanlıktan bıktım. Hangi diyeti yapsam biraz kilo verip tekrar alıyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCE sızlanmaktan vazgeç. Öyle "Cart" diye kilo verdiren her bedene uygun sağlıklı bir yemek yeme uygulaması yok. Önce kendini tanı.

Hareketini arttır. Zayıflamanın sihirli formülünü açıklıyorum. Ya istediğiniz kadar yiyin, yediğinizden fazla harcayın zayıflayın. Yok ben hareket edemiyorum, egzersiz yapamıyorum diyorsanız harcadığınız enerjiden fazla yemeyin. Sana özel bir beslenme planı şart. Bu konuda bize başvuran hastalarımıza önce tarı öneriyoruz.

Fazla kilonun içeriği önemli. Ardından sana özel sevdiğin gıdaları tespit ediyoruz. günlük hayatına, işine, kişiliğine uygun beslenme planlıyoruz.

Sadece beslenme değil, yapısal hastalığın var mı diye genel muayeneni mutlaka yapıyoruz. Gerektiğinde tahlil ve filmler istiyoruz. Senin kilon sana özel nedenlerle fazlalaşır. Sana özel çözümlerle de azalır.

Gebeyim. çarpıntım fazla ne yapmalıyım?

ÇEŞİTLİ nedenler çarpıntı yapabilir.

Kansızlık, burun tıkanması, troid çalışma bozuklukları, kalp ve Akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, ateş v.b. çarpıntı nedeni olabilir. Hemen doktorunuza başvurun.